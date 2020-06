The Last of Us Part II'den Yeni Ekran Görüntüleri Yayınlandı

Oyun dünyasının belki de şu an en çok beklenen yapımı olan The Last of Us Part II, çıkış tarihine günler kala hâlâ adından söz ettirmeyi başarıyor. 19 Haziran'da satışa sunulacak olan The Last of Us Part II'den bugün yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Uzun yıllar süren geliştirme aşamasının, sayısız aksaklıkların ve birden fazla sayıda ertelenmenin ardından Naughty Dog'un çok beklenen oyunu The Last of Us Part II nihayet 19 Haziran günü satışa sunuluyor. Bugünse oyunun çıkışına günler kala Naughty Dog, The Last of Us Part II'nin kıyamet sonrası atmosfere sahip dünyasını hayranlarına daha iyi gösterebilmek için bir dizi yeni ekran görüntüsü yayınladı.

The Last of Us Part II'nin resmi PlayStation Store sayfasında yayınlanan bu yeni ekran görüntülerinde oyunun baş karakteri Ellie, maruz kaldığı birçok zorlu atmosferde görüntüleniyor. The Last of Us Part II, genel olarak karanlık, stresli ve dramatik bir atmosfere sahip olsa da yayınlanan yeni ekran görüntülerinde, Ellie'nin geniş arazilerde at sürdüğü, gitar çaldığı ve terkedilmiş Seattle sokaklarında dolandığı daha sakin anlardan da görüntüler yer alıyor.

The Last of Part II, GameSpot'ta 10 üzerinden 8 puan aldı:

GameSpot'ın geleneksel olarak düzenlediği oyun incelemesinde 10 üzerinden 8 alan The Last of Us Part II, bu yılın sonlarına doğru PlayStation 5 desteğine de sahip olacak. The Last of Us Part II'nin PlayStation Store üzerinde yer alan hikâyesi şu şekilde:

"Ellie'nin amansız intikam arayışının sebep olduğu ahlaki çatışmaların ne seviyeye geldiğine şahit olun. Ellie'nin devam ettirdiği vahşet dolu bu döngü; doğru ile yanlış, iyi ile kötü, kahraman ve düşman kavramlarınızı sorgulamanıza sebep olacak. Ellie'ye yolculuğunda Jackson'ın huzur dolu dağlarında ve devasa Seattle'ın yeşillik bürümüş harabelerinde eşlik edin. Hayatta kalmaya çalışan yeni insan toplulukları, yabancı ve tehlikeli ortamlarla daha da evrimleşmiş enfekte canlılarla yüzleşin."

The Last of Part II'den gelen yeni ekran görüntüleri:

The Last of Part II'nin yayınlanan diğer ekran görüntülerine oyunun resmi PlayStation Store sayfasından ulaşabilir ve oyunun özel sürümlerini inceleyip ön sipariş verebilirsiniz. Ayrıca The Last of Us Part II için ön sipariş verdiğiniz takdirde Ellie'nin tabancasına ait mermi kapasitesini artıran Ammo Capacity Upgrade ve yeni tariflerle yükseltmelere erişim sağlayan Crafting Training Manual'a sahip olabilirsiniz.