Sony, Yeni True Wireless Kulaklığı WF-SP800N’yi Tanıttı

Teknoloji devi Sony, bugün özellikleriyle herkesin dikkatini çeken yeni kulaklığı WF-SP800N’yi tanıttı. Sony’nin yeni kulaklığı, aktif gürültü engelleyici ve daha birçok özelliğe sahip.

Kulaklık ve diğer birçok teknolojik ürün konusunda başarılı bir isim olan Sony, bugün yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Şirketin bugün tanıttığı kulaklık, Sony WF-SP800N ismiyle çıkış yaptı. Sony’nin yeni tanıtmış olduğu kulaklık, iyi bir ses deneyimi isteyen kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Sony WF-SP800N, daha önce piyasaya sürülen ve oldukça sevilen WF-1000XM3 kulaklığına benzer bir tasarımı taşıyor. Tabii iki kulaklığın tasarımı arasında yine de küçük farklar bulunuyor. Örneğin kulaklığın üzerinde bulunan dokunmatik yüzey, bir önceki kulaklığa göre daha şık duruyor ve kulaklığın şekline tamamen uyuyor.

Sony WF-SP800N özellikleri:

Bununla birlikte fotoğraflarda da göreceğiniz üzere kulaklığın ‘kanatçıkları’ bulunuyor. Kulaklıklarda bulunan bu kanatçıklar, spor yaparken kulaklığın daha stabil durmasını sağlasa da bu parçalardan rahatsız olan herhangi bir kullanıcı, kanatçıkları dilediği zaman çıkarabiliyor.

Peki kulaklık ses kalitesi açısından bize ne sunuyor? Sony WF-SP800N, orta segment bir kulaklık olmasına rağmen üst segment kulaklıkları fazla aratmayacak teknolojileri barındırıyor. Kulaklık, Extra Bass teknolojisi ve sesi ambiyansa göre otomatik olarak ayarlayan Adaptive Sound Control (Adaptif Ses Kontrolü) özelliğiyle geliyor.

Tabii orta segment bir Sony kulaklıkta aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği de olmazsa olmazdır. Bu kulaklık da Sony’nin diğer orta segment kulaklıkları gibi aktif gürültü engelleme özelliğiyle birlikte dokunmatik kontroller, suya dayanıklılık konusunda IP55 sertifikası ve ANC açıkken bile 9 saatlik batarya süresi sunuyor. Kulaklıktaki ANC özelliği devreden çıkarıldığında bu süre 13 saate kadar çıkıyor.

Kulaklık, 10 dakikalık şarj sonrasında 1 saatlik müzik dinleme imkânı sağlıyor. Kulaklığın batarya kapasitesi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmış değil; yine de daha önce benzer özelliklere sahip Sony kulaklıklarına baktığımızda bu kulaklıkların da 24 saatten fazla dinleme imkânı sunacak kapasiteye sahip olacağını söyleyebiliriz.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Headphones uygulamasıyla da kontrol edilebilen Sony WF-SP800N kulaklığı, 200 dolarlık (vergisiz yaklaşık 1.420 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Yeni kulaklığın Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.