Sony Xperia 1 II'nin Resmi Duvar Kağıtları Yayınlandı

Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 II'yi dudak uçuklatan bir fiyatla satışa sundu. Telefonun fiyatı, cihazı erişilmesi zor bir konuma oturtsa da, Xperia 1 II'nin statik ve canlı duvar kağıtlarını ekranlarınıza taşıyabilirsiniz.

Sony, son yıllarda akıllı telefon alanında etkinliğini kaybetmesine rağmen pazara güçlü akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Japon teknoloji devi bu bağlamda şubat ayı başlarında çarpıcı özelliklere sahip olan amiral gemisi akıllı telefonunu Xperia 1 II'yi duyurmuştu.

Sony Xperia 1 II, 21:9 en boy oranına sahip 4K OLED HDR ekranı, Snapdragon 865 işlemcisi ve ZEISS imzalı üçlü kamerasıyla markanın en üst düzey donanıma sahip telefonu oldu. Sony, yeni telefonuyla Samsung Galaxy S20 ve OnePlus 8 Pro gibi rakiplere karşı rekabet etmeye hazırlanıyor.

Sony Xperia 1 II'in statik ve canlı duvar kağıtlarını siz de indirebilirsiniz

Sony Xperia 1 II'yi henüz satışa sunmasa da cihazın 25 adet stok duvar kağıdı şimdiden tüm akıllı telefonlar için yayınlandı. Sony'nin yeni üst seviye telefonunda yer alan orijinal kalitedeki (2192x2560 çözünürlük) hareketsiz duvar kağıtlarını buradan indirebilirsiniz.

Statik duvar kağıtlarının yanı sıra, telefonla birlikte gelen canlı duvar kağıtlarını içeren APK dosyasını da buradan indirerek telefonlarınıza yükleyebilirsiniz. Canlı duvar kağıtlarını cihazınıza indirdikten sonra buradaki adımları uygulayarak telefonunuzun varsayılan duvar kağıdı haline getirebilirsiniz.

Sony Xperia 1 II, WF-1000XM3s TWS kulakiçi Bluetooth kulaklıkla birlikte ABD ve Avrupa'da ön siparişle satışa sunuldu. Telefonun 1.200 dolarlık astronomik fiyatı, onu çoğu insan için erişilmez bir noktaya koyuyor. Ancak Sony Xperia 1 II deneyimini stok duvar kağıtlarıyla birlikte telefonunuza taşıyabilirsiniz.