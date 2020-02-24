Sony Xperia 1 II Hakkında Bilmeniz Gereken 6 Şey

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 II, bir akıllı telefondan beklentileri daha ileriye taşıyor. Xperia 1 II, onu rakiplerinden bariz bir şekilde ayıran bazı özelliklere sahip ve bu yazımızda, Xperia 1 II'yi özgün kılan bazı özeliklerden bahsedeceğiz.

Bu yılki Mobil Dünya Kongresi, corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmiş olabilir ancak Barselona merkezli fuarda ilk kez görücüye çıkması planlanan akıllı telefonlar planlandığı gibi bir bir duyuruluyor. Sony, bugün gerçekleştirdiği basın etkinliği ile yeni orta segment akıllı telefonu Xperia 10 II ve amiral gemisi telefonu Xperia 1 II'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Telefonun ismi bile oldukça şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıktı ve Xperia 2 olarak gelmesi beklenen cihaz, Xperia 1 II olarak tanıtıldı. Ancak yeni nesil amiral gemisi sadece ismiyle değil, özellikleriyle de şaşırtmayı başardı. Xperia 1 II; ekranı, kameraları ve yeni özellikleriyle alışılmışın dışında bir deneyim vadediyor. İşte Xperia 1 II'yi diğer akıllı telefonlardan ayıran 6 özelliği:

1- Dizi ve film tutkunları için 21:9 en boy oranı:

Son birkaç yıldır Sony'nin telefon ekranlarında uyguladığı strateji, Xperia 1 II ile devam ediyor. Oldukça uzun bir tasarıma sahip olan telefonda 21:9 en boy oranına sahip olan 6,5 inç 4K HDR OLED yer alıyor. Yeni nesil akıllı telefonun ekranı, kesinlikle dizi ve film izlemeyi sevenlerin favorisi olacak. Dolby Atmos ses desteği ve hareket bulanıklığı azaltma teknolojisi, diğer cezbedici özellikler arasında.

2- 5G bağlantı desteğine ilk adım

5G destekli cihazlar günümüzde yavaş yavaş artıyor ve üreticiler, 2020 model modern amiral gemilerini geleceğe hazırlıyor. Sony Xperia 1 II de bu telefonlardan biri olarak 6 GHz altı 5G frekanslarını destekliyor. 5G ile kullanıcılar oyunlar, çoklu görevler ve içerik indirme konusunda istedikleri hıza kavuşacaklar. Sony Xperia 1 II'nin Avrupa'da satılan versiyonları 5G desteği ile satışa sunulacak. Cihaz ABD'de 4G desteğine sahip olacak ve Xperia Pro adında ayrı bir 5G versiyonu ile piyasaya sürülecek.

3- Profesyonel bir deneyim sunan üçlü kamera sistemi

Xperia 1 II'nin arka tarafında alt alta konumlandırılmış üç kamerası var. Akıllı telefon pazarı her ne kadar 108 MP'lik kameralara yönelse de, Sony'nin amiral gemisi ana, ultra geniş ve telefoto olmak üzere 12 MP'lik 3 sensör kullanıyor. Cihaz, Alfa kameralar için geliştirilen teknolojiyi kullanarak, saniyede 60 kez AF/AE (otomatik odaklama/otomatik pozlama) hesaplamaları yapabiliyor.

Hem insanlar hem de hayvanlar için gerçek zamanlı göz izlemeyi destekleyen Xperia 1 II, yeni bir 3D iToF (derinlik) sensörüne, çift foto diyot sensörüne ve sensörün yaklaşık yüzde 70'ini kapsayan otomatik odaklama sistemine sahip.

4- Oyuncular için gelişmiş özellikler

Xperia 1 II, Asus ve Razer gibi oyun odaklı rakip telefonlardaki gibi yüksek yenileme hızı sunmuyor. Ancak kendine özel bazı yetenekleri var. 21:9 geniş ekran, filmler için olduğu kadar oyunlara da çekici bir deneyim sunacak. Ayrıca PS4’ün DualShock 4 kontrol cihazına bağlanma yeteneği vadediyor. Görünüşe göre kontrol cihazının yanıt süresi de yeni telefonla birlikte iyileştirildi.

5- 3.5 mm jak girişi geri döndü

Sony, telefonlarında 3,5 mm ses jakı kullanan telefon üreticilerinden biri. Bu nedenle kablolu kulaklık tercih edenler, Xperia 1 II'yi göz ardı etmeyeceklerdir. Telefondaki ses sistemi Sony Music Entertainment ile iş birliği içinde geliştirildi. Kablosuz Hi-Res ses hala destekleniyor ve Xperia 1 II, Tidal'da müzik dinliyorsanız ses kalitesini optimize etmek için 360 Reality Audio donanım kod çözme özelliğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu.

6- Daha güçlü, daha sağlam

Her iki tarafı da Gorilla Glass 6 ile korunan Xperia 1 II her zamankinden daha sağlam olacak. Ayrıca IP65 ve IP68 sertifikaları ile suya karşı da dayanıklı. Tüm bunlara Snapdragon 865, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ve 4.000mAh'lik güçlü bir pil de eklenince, amiral gemisi olmanın hakkını veren bir karışım ortaya çıkıyor.