Sony, Xperia 1 II'nin Cep Yakan Fiyatını Açıkladı

Sony Xperia 1 II'nin beklenmedik derecede yüksek fiyat etiketi açıklandı. Sony Xperia 1 II'nin cep yakan fiyatı, tüm üst düzey özelliklerine rağmen onu cazip bir seçenek olmaktan çıkaracak gibi görünüyor.

Sony, amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 II'yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Japon teknoloji devinin 5G destekli yeni telefonu, güçlü özelliklerinin yanı sıra oldukça uzun ekran tasarımı ve profesyonel bir deneyim vadeden kameralarıyla da öne çıksa da fiyat noktasında caydırıcı olacak gibi duruyor.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Xperia 1 II, 1.200 dolar (yaklaşık 8.170 TL) gibi beklenmedik bir fiyattan satışa çıkacak. Yeni telefonun fiyatı 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya sürülen Sony Xperia 1'e göre 200 dolarlık bir sıçrama yaptı.

Sony, Xperia 1 II'yi ön sipariş verenlere Bluetooth kulaklık hediye edecek

Sony, telefonu 28 Haziran'a kadar ön sipariş veren müşterilere Sony WF-1000XM3 Bluetooth kulaklık hediye edecek. Kulaklık, Bose QC 35 II'ye rakip olan, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. Bununla birlikte, şirket Sony WF-1000XM4 kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanırken, eski nesil kulaklıkları Sony Xperia 1 II'in satışlarını desteklemek için kullanacak gibi görünüyor.

Sony, Xperia 1 II'nin teknik özelliklerini daha önce zaten açıklamıştı. Akıllı telefon Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 5G desteği gibi üst seviye özellikler sunacak. Cihaz, Xperia 1'e göre 700 mAh daha yüksek kapasiteli olan 4.000 mAh batarya ile gelecek. Yine de tüm bunlar 1.200 dolarlık fiyat etiketini haklı çıkarmak için yeterli değil.

Sony Xperia 1 II'yi rakiplerinden ayıran en büyük özelliği sinema ve dizi tutkunları için tasarlanan 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inç 4K HDR OLED ekranı ve üst düzey kameraları. Sony, kamera tarafında 20 fps sürekli çekim yeteneği vadediyor. Bu, hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekmek isteyenler için önemli bir özellik. Tüketicilerin Sony'nin fiyatlandırmasına nasıl bir geri dönüş yapacağı merakla bekleniyor. Hele ki Xperia telefon satışlarının dibe vurduğu bir dönemde böylesine yüksek bir fiyat etiketi telefonların popülartiyesini ciddi anlamda düşürebilir.