Sony, Xperia 10 III'ü Duyurdu: İşte Tüm Özellikleri

Sony, giriş-orta seviye yeni telefonu Xperia 10 III'ü duyurdu. Snapdragon 690 işlemciyle çalışan telefon, 4.500 mAh batarya ve 12 MP ana arka kamera gibi özelliklere sahip. Dört farklı renk seçeneğine sahip telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz saatlerde amiral gemisi yeni telefonları Xperia 1 III ve Xperia 5 III'ü duyuran Sony, şimdi de uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu. "Xperia 10 III" isimli bu telefon, bir süre önce piyasaya sürülen "Xperia 10 II"nin gelişmiş bir hali olarak karşımıza çıkarken, Sony hayranları bu telefona ilgi gösterecekler gibi görünüyor. Peki Sony'nin yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Sony Xperia 10 III, 6.0 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlük sunan bir OLED ekranla geliyor. 2021 yılı için hayli geniş diyebileceğimiz çerçevelere sahip olan telefon, kaç MP çözünürlük sunduğu açıklanmayan ön kamerayı, bu geniş çentikte barındırıyor. Parmak izi okuyucu sensör ise ekranda değil, telefonun yan panelinde yer alıyor.

Karşınızda Sony Xperia 10 III

Sony'nin yeni akıllı telefonu, Snapdragon 690 işlemciden güç alıyor. Xperia 10 II'de Snpadragon 665 tercih eden Sony mühendisleri, bu değişiklikle cihazın performansını yüzde 30 kadar iyileştirmiş durumdalar. Telefonun RAM ve depolama alanı kapasitesi de bilinmezken, açıklanan teknik özellikler arasında yalnızca 4.500 mAh'lık batarya bizleri karşılıyor.

Sony Xperia 10 III, arka kısmında üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda 12 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamerası bulunan telefon, 8 MP çözünürlük sunan telefoto kamera ve 16 mm'lik de bir ultra geniş açılı kamerayı barındırıyor. Sony'ye göre yeni akıllı telefondaki kameralar, önceki modele kıyasla çok daha iyi çalışıyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Xperia 10 III, siyah, mavi, pembe ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Telefonun hangi pazarlarda ulaşabilir olacağını açıklamayan Sony, ne yazık ki yeni akıllı telefonunun fiyatına ilişkin de bir açıklamada bulunmadı.