Lenovo Legion Phone Duel 2 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Lenovo, benzersiz tasarımıyla yepyeni bir akıllı telefon deneyimi vadeden Legion Phone Duel 2 oyuncu telefonunu tanıttı. Cihaz, hem özellikleriyle hem de benzersiz yapısıyla yılın en yenilikçi modellerinden biri olabilir.

Çinli teknoloji devi Lenovo’nun bir süredir sızıntıları ortaya çıkan yeni oyuncu telefonu Lenovo Legion Phone Duel 2, beklentileri karşılayan uçuk özellikleri ve benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan yenilikçi tasarımıyla resmen duyuruldu. Devasa ekranı ile adeta taşınabilir konsol hissiyatı uyandıran akıllı telefon, donanım noktasında ise amiral gemilerinin dahi üzerine çıkıyor.

Lenovo Legion Phone Duel 2’ye önden baktığımızda oldukça ince çerçevelere sahip, herhangi bir çentik ya da kamera deliği bulunmayan gerçek uçtan uca ekran tasarımı görüyoruz. Legion Phone Duel 2’nin “oyun” odaklı bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek ön kamera için ekran bütünlüğünün bozulmamasının bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Legion Phone Duel 2, günümüzün en yenilikçi tasarımlarından birini ortaya koyuyor

Lenovo Legion Phone Duel 2’nin tasarım konusunda farkını ortaya koyduğu asıl nokta ise arka yüzeyi. Çoğu akıllı telefonun aksine cihazın ortasında, boydan boya bir kamera ve soğutma modülüne sahip olan Legion Phone Duel 2, bu nedenle çift arka kamera kurulumunu, RGB aydınlatmalı Legion logo ve ismini ve çift fanlı soğutma sisteminin dışarıya açılan hava kanallarını cihazın ortasına yerleştiriyor.

Lenovo Legion Phone Duel 2’ye arkadan baktığımızda günümüz akıllı telefonlarına hiç benzemeyen bir cihazla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Ancak bu fark, özellikle tek elle kullanımda bir eksi puan olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Zira kamera ve diğer donanım çıkıntılarının cihazın ortasında yer alması, tek elle tutuşu bir nebze de olsa zorlaştıracaktır.

Lenovo Legion Phone Duel 2, PC oyuncularını bile kıskandırabilecek donanım özelliklerine sahip

6,92 inç büyüklüğünde, çok az sayıda akıllı telefonda gördüğümüz devasa bir ekrana sahip olan Lenovo Legion Phone Duel 2, tahmin edebileceğiniz gibi piyasadaki en güçlü mobil işlemci olarak kabul edilen Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor ve kullanıcılara 18 GB’a kadar (8 değil) LPDDR5 RAM, 512 GB’a kadar da UFS 3.1 dahili depolama alanı sunuyor. Dürüst olmak gerekirse Legion Phone Duel 2, en azından kağıt üzerinde bazı oyuncu bilgisayarlarını dahi kıskandıracak özelliklere sahip.

Kamera, soğutma ve diğer modüller cihazın ortasına konumlandırıldığından Lenovo Legion Phone Duel 2, bu modüllerin iki yanına konumlandırılmış iki ayrı bataryadan güç alıyor. Cihazın içinde benzersiz bir soğutma performansı sunabilmek için çift fanlı özel bir soğutma sistemi bulunurken; ayrıca oyun oynarken cihazı şarj etme işini kolaylaştırabilmek için cihazın altındaki standart USB Type-C bağlantı noktasının yanı sıra yanında da bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Lenovo Legion Phone Duel 2 özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 12/16/18 GB

: 12/16/18 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Ekran : Boyut: 6,92 inç Çözünürlük: Full HD+, 2460x1080 piksel Yenileme Hızı: 144 Hz Panel: Super AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,9 Ultra Geniş Açı Kamera: 16 MP, f/2,2

: Ön Kamera : 44 MP, f/2,0

: 44 MP, f/2,0 Batarya : Kapasite: 5.500 mAh (2 adet 2.750 mAh) Kablolu Hızlı Şarj: 90W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: ZUI 12.5

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Lenovo Legion Phone Duel 2 fiyatı:

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre Legion Phone Duel 2, Avrupa'da mayıs ayı itibarıyla satışa sunulacak. Cihazın 12 GB RAM'li versiyonu için 799 euro fiyat etiketi açıklanırken; 16 GB RAM'li versiyonu, 999 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 18 GB RAM'li en üst versiyon için ise henüz bir fiyat etiketi açıklanmış değil.