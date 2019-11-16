Sony Xperia Modelleri İçin Android 10 Güncellemesi Tarihleri

Genellikle Android sürüm güncellemelerini akıllı telefon modellerine hızlı bir şekilde yayınlayan Sony, Android 10 sürümünde şaşırtıcı bir şekilde sessiz kalmıştı. Şirket, Android 10 güncellemesini alacak telefonları ve güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, 2013 senesinde Xperia Z1 modelleri ile akıllı telefon sektörüne önemli bir isim olarak kazınmayı başarmıştı. Xperia serisinin piyasaya sürülmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Sony, telefonlarına olan hızlı ve sürekli desteğiyle de kullanıcıların gönüllerine taht kurmayı başaran bir şirket oldu.

Normalde her yeni Android sürümü yayınlandığında Sony, bu sürümü telefonlarına en hızlı entegre eden şirketlerden biri olurdu ancak işler Android 10 sürümü yayınlandığında pek de istenildiği gibi gitmedi. Şirketin Android 10 sürümünü hangi akıllı telefon modelleri için yayınlayacağı ortaya çıkmış olsa da güncellemenin ne zaman yayınlanacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmamıştı. Sony, sonunda olaya el attı ve bazı bilgiler paylaştı.

Android 10 güncellemesini alacak Xperia cihazları:

Xperia 1 – Aralık 2019

Xperia 5 – Aralık 2019

Xperia 10 – 2020’nin başları

Xperia 10 Plus – 2020’nin başları

Xperia XZ2 – 2020’nin başları

Xperia XZ2 Compact – 2020’nin başları

Xperia XZ2 Premium – 2020’nin başları

Xperia XZ3 – 2020’nin başları

Sony tarafından yayınlanan listede görüldüğü üzere şirket Android 10 güncellemesini en geç 2020’nin ilk aylarında tamamen yayınlamış olmak istiyor. Sistem bazlı karanlık mod ve hareketli navigasyon gibi özellikleri listede paylaşılan Sony Xperia cihazlarına getirecek olan Android 10, aynı zamanda detaylı izinler ve ek özelleştirmeler de sunacak.

Android 10 güncellemesi için biraz geç kalan Sony’nin yanı sıra çeşitli akıllı telefon üreticileri Android 10 güncellemesini telefonları için yayınlamaya başladı. ASUS, LG, Motorola, Oppo, Realme, Samsung ve Vivo gibi akıllı telefon üreticileri, Android 10 güncellemesini bu yıl bitmeden önce birçok akıllı telefonlarına yayınlamayı planlıyorlar. Sony de Xperia 1 ve Xperia 5 ile birlikte bu furyaya dahil olmayı planlıyor.