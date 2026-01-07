Sony'nin Aldığı Yeni Patent: Oyunlarda Takıldığınız Yerleri Sizin Yerinize Geçecek Yapay Zekâ Destekli NPC Geçecek!

Sony, oyunlarda takıldığınız yerleri sizin yerinize geçebilecek yapay zekâ destekli bir "hayalet oyuncu" özelliğinin patentini aldı. Yani bir NPC, sizin için zorlu yerleri geçebilecek.

Oyun deyince akla gelen ilk şirketlerden biri şüphesiz Sony’dir. Bu yüzden de şirket, kullanıcıların oyun deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyor. All About AI tarafından bildirilen ve şirket tarafından 2025 yılında alınan bir patent de bunlardan biri.

Yeni patent, oyunculara oyun oynarken takıldığı yerlerde yardım edebilecek yapay zekâ destekli bir “hayalet oyuncuyu” içeriyor. Yani sizinle birlikte gezecek bir NPC, oyun sırasında size yardımcı olabiliyor.

Geçemediğiniz yerlerde yardım alabilecek, hatta sizin yerinize oynamasını sağlayabileceksiniz

Sony’nin üzerinde çalıştığı teknolojiyi biraz detaylandıralım. Bu teknolojiye “hayalet oyuncu” ismi verilmiş. Gelen bilgilere göre yapay zekâ teknolojileri yardımıyla oyunlarda hangi bölümlerde takıldığınızı belirleyebilecek ve buralarda size geçmeniz için yardımcı olacak. Hatta direkt olarak kontrolü bu “hayalet oyuncu”ya verip bölümü sizin için geçmesini bile sağlayabileceksiniz.

Patent başvurusu 2023’te yapılmış ve 2025 yılında onay almış. Tahminlere göre teknoloji, YouTube videoları üzerinden diğer oyuncuların bölümleri nasıl geçtiğini inceliyor ve bunlar yoluyla sizin de takıldığınız yerleri geçmenizi sağlıyor. PS5’te zaten takıldığınız yerlerde geçmenizi sağlayacak “Oyun Yardımı” özelliği var. Ancak yeni teknoloji bunu bir adım daha öteye taşıyarak sizin yerinize bölümleri geçebilecek.

Tabii ki bu sadece alınan bir patent. Şirketler sürekli patent alsalar da her teknolojiyi gerçeğe dönüştürmüyorlar. Gerçekten böyle bir yapay zekâ asistanının oyunlarda kullanılıp kullanılmayacağını zamanla göreceğiz.