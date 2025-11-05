Sora'nın Android Uygulaması Yayınlandı (Peki Türkiye'de Açık mı?)

OpenAI, Sora by OpenAI isimli uygulamasının Android versiyonunu yayımladı. Henüz birkaç bölgede erişime açılan uygulama, iOS sürüm ile aynı özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, metinden video üretebilen yapay zekâsı Sora'nın mobil uygulamasını bir süre önce yayımladı. Henüz Türkiye'de erişime açık olmayan uygulama, şimdi de Android ekosistemine geldi. Ancak Sora by OpenAI isimli Android uygulama da ne yazık ki Türkiye'de erişime açık değil.

OpenAI, Sora 2 ile metinden video üreten yapay zekâ araçları için yeni bir dönem başlattı. Şirket, Sora 2'yi bir platform hâline getirerek yapay zekânın ürettiği videolar için yeni bir sosyal medya uygulaması hâline getirdi. Uygulamanın Android sürümünün kullanıma sunulması, Sora 2 platformunun çok daha büyük bir mecra hâline geleceği anlamına geliyor.

Sora by OpenAI Android uygulaması, iOS sürüm ile aynı

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda Sora by OpenAI Android uygulamasının, iOS için yayımlanan uygulama ile tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Hatta Sora by OpenAI için kısa bir süre önce duyurulan cameos gibi yeni özellikler de yeni uygulamada bulunuyor. Kullanıcılar, tıpkı iOS sürümde olduğu gibi Android sürümde de videolar üretip, bunları diğer kullanıcıların beğenisine sunabilecekler.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Sora by OpenAI Android uygulaması, şu an için Türkiye'de erişime açık değil. ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam'da bulunan kullanıcılar, uygulamayı indirebiliyorlar.

Sora by OpenAI uygulamasının Google Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.