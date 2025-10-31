Tümü Webekno
Sora by OpenAI Uygulaması Güncellendi: Bomba Yenilikler Var!

OpenAI, Sora by OpenAI uygulaması için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, uygulamaya 3 yeni özellik kazandırdı. Yeni özelliklerden bir tanesi, kullanıcılar için çok daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor. İşte Sora by OpenAI uygulamasına gelen yenilikler...

Sora by OpenAI Uygulaması Güncellendi: Bomba Yenilikler Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, yaklaşık 1 ay kadar önce düzenlediği bir etkinlikte metinden video üreten yapay zekâsı Sora'nın mobil uygulamasını yayımladığını duyurmuştu. Şirket şimdi bu uygulama için bir güncelleme yayımladı. Sora by OpenAI isimli uygulama, artık çok daha işlevsel bir şekilde kullanılabilecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Sora by OpenAI uygulaması için yayımlanan güncellemenin 3 yeni özelliğe ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ise kullanıcıların yapay zekâ ile video üretme deneyimini önemli ölçüde artıracak türden. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Sora by OpenAI uygulamasına gelen yeniliklere yakından bakalım.

Sora by OpenAI uygulamasına gelen yenilikler:

Şirketin açıklamasına göre Sora by OpenAI kullanıcıları, artık hem kendileri hem de dijital karakterler için "cameo" görünümleri oluşturabilecekler. Üstelik oluşturulan karakterler, Sora'nın hafızasına alınabilecek. Böylelikle sonradan oluşturulacak videolar için aynı karakterin kullanılması sağlanmış olacak. Kullanıcılar, kendi oluşturdukları karakterleri başkalarının kullanımına da açabilecekler veya OpenAI'ın sunduğu karakter paketini kullanabilecekler. Şirket, şu an için daha çok Cadılar Bayramı temalı karakterler sunuyor.

Sora by OpenAI uygulamasına eklenen bir diğer özellik de yeni bir video birleştirme aracı. Kullanıcılar, bu araç aracılığıyla birden fazla klip seçip, bunları tek bir sekans hâline getirebilecekler.

OpenAI, Sora by OpenAI topluluğu için de bir özellik yayımladı. "Topluluk Liderlik Tablosu" isimli bu yeni özellik, en çok remikslenen videoları, en çok kullanılan karakterleri ve cameo'ları gösteren bir yenilik olarak karşımıza çıktı.

Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı Hamile: Tam 83 Çocuğu Olacak! Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı Hamile: Tam 83 Çocuğu Olacak!

Sora by OpenAI uygulamasının henüz Türkiye'de erişime açık olmadığını özellikle belirtelim. Google Play Store veya App Store'da bununla ilgili bir uygulama görürseniz bunun gerçek Sora by OpenAI uygulaması olmadığını bilin.

