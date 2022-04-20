Daha Az Endişeli Olmak İçin Yapmanız Gereken Şey Açıklandı!

Alman bilim insanları, yeni gerçekleştirdikleri çalışmayla daha az endişeli ve daha mutlu olmak isteyenlerin yapması gereken en basit şeyi ortaya koydu. Bilim insanları, telefon kullanımını günde sadece 1 saat azaltarak endişenizin azalabileceğini bilimsel olarak kanıtladı.

Özellikle Türkiye gibi her saniye yeni bir gündemin ortaya çıktığı, olumsuz haberlerin sürekli medyaya yansıdığı bir ülkede yaşamak hepimizde istemsizce bir duygu çökmesine yol açabiliyor. Giderek hayatımızdan tat alamamaya başlamış olsak da bunun etkisini azaltacak çözümleri de hep birlikte arıyoruz. İşte bugün, birçok kişinin aklından geçen o çözüm, bilim insanları tarafından bir araştırmayla ortaya kondu.

Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, akıllı telefonların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden birini daha gösterdi. Yapılan çalışma, akıllı telefon kullanımının her gün yalnızca bir saatlik de olsa azaltılmasının kişiyi daha az endişeli ve hayattan daha memnun yaptığını gösterdi.

Telefonu tamamen bırakmak en etkili yöntem değil:

Toplam 619 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada katılımcılar, 200’ü bir haftalığına telefonu tamamen bırakacak, 226’sı telefon kullanımını günde 1 saat azaltacak ve 193’ü kullanım alışkanlığını hiç değiştirmeyecek şekilde 3 gruba ayrıldı. Sonuçlar, telefonun tamamen bırakılmasının en iyi çözüm yöntemi olmadığına da işaret etti.

Telefonu tamamen bırakan ve kullanımını azaltan grupların ikisinde de kişilerde olumlu yönde gelişme görüldü. Fakat kullanımını yalnızca bir süreyle azaltarak kişilerdeki bu olumlu etkinin çok daha uzun sürdüğünü gösterdi. Üstelik bu grupta günlük akıllı telefon kullanım süresinin 4 ay sonrasında bir deneyde olmamalarına rağmen 45 dakika daha azaldığı görüldü.

Çalışmaya katılan katılımcıların pek çoğu, telefonlarını Google’da arama yapmak, yön bulmak, e-maillerini ya da hava durumunu kontrol etmek, alışveriş yapmak, haberleri okumak, film seyretmek ya da sosyal medyada dolaşmak için kullandığını belirtti.