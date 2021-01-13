Adba Analytics; Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Haber siteleri, bloglar ve forumları ele aldığı araştırması sonucunda 2020'nin sosyal medyada en fazla konuşulan markalarını açıkladı.

Dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını ortaya koydu. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı raporda 2020 yılı içerisinde sosyal medyada yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markalar listelendi.

Rapor, Twitter paylaşımlarına ayrı bir parantez açıyor. Buna göre Türkiye’deki Twitter kullanıcıları söz konusu tarihler arasında mikro blog platformunda toplam 2 milyar 135 milyon paylaşım yaptı. Günde 40 milyon tweetin atıldığı Twitter Türkiye’de söz konusu paylaşımların yüzde 42’si negatif içeriğe sahipken; sadece yüzde 22’si pozitif bir içerik sunuyordu.

Türk Hava Yolları, 2020'nin en fazla konuşulan markası oldu

Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör dikkate alındığında yıl boyunca en fazla konuşulan marka, 1 milyon 266 bin paylaşım ile Türk Hava Yolları oldu. En fazla konuşulan telefon markalarına baktığımızda 887.514 paylaşım ile iPhone, açık ara birinci sırada yer aldı. En fazla konuşulan telekomünikasyon markası ise 1.220.982 paylaşım ile Vodafone oldu.

Adba Analytics, söz konusu raporda 2020’nin en çok konuşulan internet ve forum sitelerine de yer verdi. YouTube, 25.450.469 paylaşım ile açık ara birinci sırada yer alırken; Webtekno, 210.461 paylaşım ile en çok konuşulan 4. internet sitesi oldu. En çok konuşulan forum sitesi ise 11.138.098 paylaşım ile Ekşi Sözlük oldu.