Sosyal Medyada 2020'nin En Çok Konuşulan Markaları Açıklandı [Webtekno'dan Sürpriz İstatistik]

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Adba Analytics; Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Haber siteleri, bloglar ve forumları ele aldığı araştırması sonucunda 2020'nin sosyal medyada en fazla konuşulan markalarını açıkladı.

Dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını ortaya koydu. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı raporda 2020 yılı içerisinde sosyal medyada yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markalar listelendi.

Rapor, Twitter paylaşımlarına ayrı bir parantez açıyor. Buna göre Türkiye’deki Twitter kullanıcıları söz konusu tarihler arasında mikro blog platformunda toplam 2 milyar 135 milyon paylaşım yaptı. Günde 40 milyon tweetin atıldığı Twitter Türkiye’de söz konusu paylaşımların yüzde 42’si negatif içeriğe sahipken; sadece yüzde 22’si pozitif bir içerik sunuyordu.

Türk Hava Yolları, 2020'nin en fazla konuşulan markası oldu

sosyal medya

Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör dikkate alındığında yıl boyunca en fazla konuşulan marka, 1 milyon 266 bin paylaşım ile Türk Hava Yolları oldu. En fazla konuşulan telefon markalarına baktığımızda 887.514 paylaşım ile iPhone, açık ara birinci sırada yer aldı. En fazla konuşulan telekomünikasyon markası ise 1.220.982 paylaşım ile Vodafone oldu.

Adba Analytics, söz konusu raporda 2020’nin en çok konuşulan internet ve forum sitelerine de yer verdi. YouTube, 25.450.469 paylaşım ile açık ara birinci sırada yer alırken; Webtekno, 210.461 paylaşım ile en çok konuşulan 4. internet sitesi oldu. En çok konuşulan forum sitesi ise 11.138.098 paylaşım ile Ekşi Sözlük oldu.

  • Tüm kategorilerde en fazla konuşulan markalar
    Türk Hava Yolları- 1.266.274 paylaşım
    Vodafone: 1.220.982 paylaşım
    Trendyol: 1.184.208 paylaşım
    Türk Telekom: 964.780 paylaşım
    Turkcell: 934.766 paylaşım
  • En fazla konuşulan akıllı telefon markaları
    iPhone: 887.514 paylaşım
    Samsung: 341.850 paylaşım
    Huawei: 306.563 paylaşım
    Xiaomi: 281.890 paylaşım
    OPPO: 60.839 paylaşım
  • En fazla konuşulan telekomünikasyon  markaları
    Vodafone: 1.220.982 paylaşım
    Türk Telekom: 964.780 paylaşım
    Turkcell: 934.766 paylaşım
    TurkNet: 150.543 paylaşım
    Türksat: 111.952 paylaşım
  • En fazla konuşulan otomobil markaları
    Mercedes: 646.184 paylaşım
    BMW: 258.103 paylaşım
    Ford: 217.911 paylaşım
    Renault: 177.547 paylaşım
    Audi: 155.484 paylaşım
  • En fazla konuşulan internet siteleri 
    YouTube: 25.450.469 paylaşım
    Ekşi Sözlük: 489.156 paylaşım
    Onedio: 317.391 paylaşım
    Webtekno: 210.461 paylaşım
    İnci Sözlük: 69.092 paylaşım
  • En fazla konuşulan forum siteleri 
    Ekşi Sözlük: 11.138.098 paylaşım
    Donanım Haber: 6.392.078 paylaşım
    Şikayet Var: 5.587.803 paylaşım
    Memurlar Net: 741.020 paylaşım
    Kadınlar Kulübü: 637.794 paylaşım
  • En fazla konuşulan video konferans ve iletişim platformları
    Zoom: 312.846 paylaşım
    EBA TV: 273.592 paylaşım
    Skype: 147.105 paylaşım
    Discord: 32.910 paylaşım
    Microsoft Teams: 12.956 paylaşım
  • En fazla konuşulan uygulamalar
    YouTube: 5.372.568 paylaşım
    Instagram: 2.178.458 paylaşım
    WhatsApp: 1.174.165 paylaşım
    Facebook: 739.336 paylaşım
    TikTok: 651.865 paylaşım

 
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