Dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulan markalarını ortaya koydu. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasındaki verilerin dikkate alındığı raporda 2020 yılı içerisinde sosyal medyada yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markalar listelendi.
Rapor, Twitter paylaşımlarına ayrı bir parantez açıyor. Buna göre Türkiye’deki Twitter kullanıcıları söz konusu tarihler arasında mikro blog platformunda toplam 2 milyar 135 milyon paylaşım yaptı. Günde 40 milyon tweetin atıldığı Twitter Türkiye’de söz konusu paylaşımların yüzde 42’si negatif içeriğe sahipken; sadece yüzde 22’si pozitif bir içerik sunuyordu.
Türk Hava Yolları, 2020'nin en fazla konuşulan markası oldu
Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör dikkate alındığında yıl boyunca en fazla konuşulan marka, 1 milyon 266 bin paylaşım ile Türk Hava Yolları oldu. En fazla konuşulan telefon markalarına baktığımızda 887.514 paylaşım ile iPhone, açık ara birinci sırada yer aldı. En fazla konuşulan telekomünikasyon markası ise 1.220.982 paylaşım ile Vodafone oldu.
Adba Analytics, söz konusu raporda 2020’nin en çok konuşulan internet ve forum sitelerine de yer verdi. YouTube, 25.450.469 paylaşım ile açık ara birinci sırada yer alırken; Webtekno, 210.461 paylaşım ile en çok konuşulan 4. internet sitesi oldu. En çok konuşulan forum sitesi ise 11.138.098 paylaşım ile Ekşi Sözlük oldu.
- Tüm kategorilerde en fazla konuşulan markalar
Türk Hava Yolları- 1.266.274 paylaşım
Vodafone: 1.220.982 paylaşım
Trendyol: 1.184.208 paylaşım
Türk Telekom: 964.780 paylaşım
Turkcell: 934.766 paylaşım
- En fazla konuşulan akıllı telefon markaları
iPhone: 887.514 paylaşım
Samsung: 341.850 paylaşım
Huawei: 306.563 paylaşım
Xiaomi: 281.890 paylaşım
OPPO: 60.839 paylaşım
- En fazla konuşulan telekomünikasyon markaları
Vodafone: 1.220.982 paylaşım
Türk Telekom: 964.780 paylaşım
Turkcell: 934.766 paylaşım
TurkNet: 150.543 paylaşım
Türksat: 111.952 paylaşım
- En fazla konuşulan otomobil markaları
Mercedes: 646.184 paylaşım
BMW: 258.103 paylaşım
Ford: 217.911 paylaşım
Renault: 177.547 paylaşım
Audi: 155.484 paylaşım
- En fazla konuşulan internet siteleri
YouTube: 25.450.469 paylaşım
Ekşi Sözlük: 489.156 paylaşım
Onedio: 317.391 paylaşım
Webtekno: 210.461 paylaşım
İnci Sözlük: 69.092 paylaşım
- En fazla konuşulan forum siteleri
Ekşi Sözlük: 11.138.098 paylaşım
Donanım Haber: 6.392.078 paylaşım
Şikayet Var: 5.587.803 paylaşım
Memurlar Net: 741.020 paylaşım
Kadınlar Kulübü: 637.794 paylaşım
- En fazla konuşulan video konferans ve iletişim platformları
Zoom: 312.846 paylaşım
EBA TV: 273.592 paylaşım
Skype: 147.105 paylaşım
Discord: 32.910 paylaşım
Microsoft Teams: 12.956 paylaşım
- En fazla konuşulan uygulamalar
YouTube: 5.372.568 paylaşım
Instagram: 2.178.458 paylaşım
WhatsApp: 1.174.165 paylaşım
Facebook: 739.336 paylaşım
TikTok: 651.865 paylaşım