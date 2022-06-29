İddia: Sosyal Medyada Dezenformasyon Yasası Ertelendi

Sosyal medya yasası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre tasarı, yeni yasama yılına ertelendi. İşte dikkat çeken iddia ile ilgili tüm bilgiler...

Türkiye'de uzun zamandır gündemden düşmeyen ve "sansür yasası" olduğu dahi iddia edilen, tüm maddelerine buradan ulaşabileceğiniz sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre pek çok maddesi kabul edilen yasa, önümüzdeki yasama dönemine ertelendi.

Diken'in özel haberine göre söz konusu açıklamanın kaynakları, AKP'nin bazı grup başkanvekilleri. Diken'in kaynaklarına göre "cumaya kadar büyük bir süpriz çıkmazsa", tasarı ertelenecek ve ekim ayına kadar da gündeme getirilmeyecek. Hükümetin neden böyle bir karar aldığı ise henüz bilinmiyor.

Maddelerde değişiklik mi yapılacak?

Hükümet, dezenformasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek söz konusu tasarıyı yasalaştırmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak tasarıdaki bazı maddeler, insanların sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilmelerine dahi neden olabiliyordu.Bu durum sosyal medyada bazı tepkilere yol açmış, pek çok kesim bu yasa tasarısını sansür yasası olarak anmaya dahi başlamıştı. Hal böyle olunca da tasarının yeniden gözden geçirilmesi için böyle bir adım atılmış olabileceği düşünülüyor. Tepkiler, hükümet kanadında karşılık bulmuş olabilir.

Yasada neler olduğunu merak ediyorsanız:

Kabul edilen bazı maddeleri incelemek isterseniz:

Tasarıyla ilgili tepkilere göz atmak için: