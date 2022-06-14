Sosyal medya ve internet ortamına dair çeşitli düzenlemeri içeren sosyal medya yasası hakkında yeni bir gelişme var. TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden düzenlemenin 40 maddesinden ilk 9'u kabul edildi.

AKP ve MHP tarafından 26 Mayıs'ta TBMM'ye sunulan 40 maddelik "basın ve sosyal medya" odaklı yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı. İlk 9 maddenin kabul ediliği tasarıya göre basına ve sosyal medyaya yönelik bazı yaptırımlar içeriyor.

Basın kartının verilmesine ya da iptaline yönelik düzenlemelerle birlikte basında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" eylemi bu tasarıyla birlikte suç olarak sayılacak.

"Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adındaki önerilerle neler değişecek?

İnternet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alınacak.

Yine internet haber siteleri "süreli yayın" tanımı kapsamında alınacak.

Basın İlan Kurumu yayımın durdurulmasını talep edebilecek.

Yanlış haber sonucunda internet sitelerinin yayınladığı tekzipleri ana sayfalarında tutma süresi 7 günden 1 güne düşürülecek.

Basın kartının verilmesine ve iptaline ilişkin yeni hususlar ve şartlar belirlenecek (Henüz bu detaylar kamuoyu ile paylaşılmadı).

Basın İlan Kurumu’na beyanname verilmesi ve beyannameye dair yayının durdurulmasında İstanbul asliye ceza mahkemelerinin görevlendirilecek.

Haber alanı dışına çıkanlar, yani habercilik görevini suistimal edip kötüye kullananlar cezalandırılacak.

Yanıltıcı bilgiyi internet ortamında alanen yaymak suç sayılacak.

"İnternet haber sitesi, İletişim Başkanı, İletişim Başkanlığı, Basın Kartı Komisyonu, medya mensubu, enformasyon görevlisi" kavramlarının hukuki tanımı yapılacak.

Düzenlemenin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında partileri temsilen katılan isimler arasında da tartışmalar çıktığını belirtelim. Komisyondaki görüşmelerin sonucunda teklifin yasalaşması bekleniyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.