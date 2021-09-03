Hükümetin üzerinde çalıştığı sosyal medya kanununa ilişkin yeni detaylar açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre BTK, yeni bir başkanlık kuracak. Bu başkanlık, paylaşımların dezenformasyon olup olmadığını belirleyecek.

Türkiye bir süredir, yakın bir gelecekte hayatımıza girmesi kesin olan sosyal medya yasasını tartışıyor. Hükümet kanadı, söz konusu yasa ile dezenformasyonun engelleneceğini söylerken muhalefet ise bu tür bir karar ile düşünce özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünüyor. Yasanın hayatımıza neler katacağı şimdilik belli olmasa da konuyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, yasa tasarısının Türkiye gündeminde kalmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu tarafından hazırlanan bir habere göre sosyal medya kanunu ile Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), yeni bir başkanlık kuracak. Bu başkanlık, sosyal medya platformları ile internet sitelerinde yer alacak paylaşımların dezenformasyon olup olmadığına karar verecek. Ancak bu noktada bazı belirsizlikler var. Bazı kesimler, bu kararı verecek olan tek yetkilinin mahkeme olması gerektiği görüşünde.

Hükümete göre yasa, bireysel paylaşımlardan ziyade "örgütlü paylaşım"la mücadele edecek

Ayşegül Kahvecioğlu'na göre hükümetin üzerinde çalıştığı yasa tasarısındaki asıl hedefi, bireysel paylaşımlar değil. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bir kişinin; "Bizim konumuz örgütlü ve bilinçli yapılan dezenformasyon. Düzenlemenin amacı, kendi arasında bir koordinasyon içerisinde yapılan, örgütlü paylaşımlarla mücadele olacak." dediği söyleniyor.

Edinilen bilgilere göre Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları ile İletişim Başkanlığı, yasa için bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı kapsamında Singapur, Almanya, Avustralya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi bölgelerde bu konuyla ilgili ne tür yasaların olduğu da tartışıldı. Buna göre bahsi geçen ülkelerde uygulanmakta olan ve sosyal medya şirketine para, kullanıcıya ise hapis cezası getiren maddeler, Türkiye'nin sosyal medya kanununda da yer alacak gibi görünüyor.