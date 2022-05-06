Dijital Nefretle Mücadele Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medya devlerinin islamofobik paylaşımlar karşısında sessiz kaldığını açığa çıkardı. Yöneticiler, her 10 islamofobik içerikten yalnızca 1 tanesi için işlem yapıyor.

Sosyal medya kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve bu da platformlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunu da insanların tavırlarını da tartışmaya açıyor. Yapılan yeni bir araştırma ise sosyal medya platformlarının islamofobik paylaşımlar karşısında sessiz kalmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak karşımıza çıkan Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, özellikle de nefret içerikli paylaşımlara odaklanıldı. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça dikkat çekiciydi. Öyle ki sosyal medya platformlarının yöneticileri, islamofobik paylaşımlar karşısında neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar...

10 islamofobik paylaşımdan sadece 1'i için işlem yapılıyor

CCDH tarafından yapılan araştırmaya göre sosyal medyada paylaşılan 10 islamofobik paylaşımdan yalnızca 1 tanesi için işlem yapılıyor. Grubun kurucusu olan Imran Ahmed, bunun oldukça rahatsız edici bir durum olduğunu belirtiyor. Paylaşımlarla ilgili de konuşan Ahmed, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen cami saldırısının bazı gruplarda bugün bile yüceltildiğini ifade ediyor. Bununla birlikte sosyal medyada dolaşmaya devam eden islamofobik paylaşımlar genel olarak çok tehlikeli komplo teorileri ve aşırı nefret odaklı içeriklerden oluşuyor.

Imran Ahmed, yaptıkları araştırmaya rağmen sosyal medya platformlarından etkili bir dönüş alamadıklarını söylüyor. Twitter ve YouTube gibi platformlarla görüştüklerinden bahseden CCDH kurucusu, daha çok geçiştirici cevaplar aldıklarını belirtiyor. Öte yandan Imran Ahmed, nefretin yalnızca şeklinin değiştiğini, Twitter'da islamofobik yazılar, YouTube'da ise videolar bulunduğunu ifade ediyor. Peki bu sorun nasıl çözülecek? İşte bunu kimse bilmiyor...