Birçok içerik üreticisi ve sosyal medya fenomeninin katılacağı Sosyal Medya Söyleşileri 2022, 28-29-30 Mart tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te düzenlenecek.

Hacettepe Üniversitesi ACM Öğrenci Topluluğu tarafından 8 yıldır düzenlenem Sosyal Medya Söyleşileri (SMS) etkinliği, sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticilerini öğrenciler ile buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ali Atay, Zeynep Özkaya, Doğuş Çabakçor, Doğukan Manço, Feyyaz Yiğit, Efe Uygaç, KalkGel Ekibi, Gizem Katmer ve Geekyapar ekibi gibi birbirinden değerli isimlerin konuk olduğu etkinlik bu yıl yine birbirinden güzel isimlerle düzenlenecek.

SMS’22, 28-29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek

Bu yıl Ümit Erdim, Berk Keklik, Eren Kaşıkçı, Tuna Tavus ve daha birçok ismin katılacağı etkinliğin asıl amacı medya alanında başarılı isimlerin bilgi birikimlerini ve hayat tecrübelerini öğrencilere aktardığı güzel bir etkinlik ortamı yaratmak.

28-29-30 Mart tarihlerin COVID-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze olarak Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te düzenlenecek. Etkinlik programı hakkında detaylı bilgi için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz