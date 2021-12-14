Sosyal Medya Trendi: Köpeklerin Kulakları Kesiliyor

BBC Wales Investigates gazetecilerinin kimliklerini gizleyerek ulaştığı bazı köpek yetiştiriciler, kulağı kesilen köpeklerin satılması hakkında çarpıcı ifadelere yer verdiler. Buna göre kulağı kesilen köpeklerin değeri 2 bin dolar artıyor ve bu köpeklerin pasaportları Türkiye’den temin ediliyor.

Bugüne kadar sosyal medya trendlerinin insanlara birbirinden garip eylemler yaptırdığını defalarca görmüştük. Fakat BBC’nin belgesel programı BBC Wales Investigates’in yeni incelemesi, bu ‘garip eylemlerin’ ötesine geçerek mide bulandırıyor. İngiltere’de insanlar, sadece güzel göründüğü ve sosyal medyadan etkilenerek kulağı kesik köpek satın alıyorlar.

Kulak kesmek, aslında İngiltere’de Hayvan Refahı Uyarınca yasa dışı olarak sayılıyor. Fakat köpek yetiştiricileri, kulak kesme operasyonunun yurt dışında yapıldığını göstermek için sahte evcil hayvan pasaportları temin ediyor. Bu pasaportlar ise bunu yapan kişilerin aktardıklarına göre Türkiye’den temin ediliyor.

Sadece ‘çarpıcı bir görünüm’ yarattığı için kulakları kesiliyor:

BBC Wales Investigates gazetecileri, kimliklerini gizli tutarak bazı köpek yetiştiricileriyle bağlantı kurdu. Köpek yetiştiricileri, kulak kesmenin Amerikan bully cinsi için ‘çarpıcı’ bir görünüm yarattığını, kulağı kesilen, yani sakat bırakılan köpeklerin değerinin 2 bin dolar arttığını ifade etti. Kulağı kesilen köpeklere talep, sosyal medya fenomenleri nedeniyle giderek artıyor.

İngiltere’de futbolcu Marcus Rashford, şarkıcı Leigh-Anne Pinnock ve Jack Fincham gibi fenomenler, kısa kulaklı köpekleri paylaşarak bu köpeklere olan ilgiyi artırıyor. Fenomenlerin takipçileri, bu köpekleri gördükçe ‘bu köpek güzel görünüyor, belki bir tane böyle alırım’ diye düşünerek yasa dışı yollara başvuruyorlar.

İngiliz hayvan hakları derneği Dog Trust’tan Paula Boyden, köpeklerin kulaklarının kesilmesinin ne tür sorunlara yol açabileceğini açıkladı. Buna göre bazı hayvanlar, operasyon sonrası enfeksiyon geliştirebiliyor veya insanların kulaklarına dokunmasını sevmeyebiliyorlar. Ayrıca köpekler, kulaklarıyla iletişim kurdukları için kesildiğinde davranış sorunları da yaşayabiliyorlar ve sahipleri veya diğer köpeklerle iletişim kurmakta zorlanabiliyorlar.

Yetiştiricilerden biri olan Joshua Harty, kimliğini gizli tutan gazeteciye yabancı bir evcil hayvan pasaportu ve mikroçip tedarik edebileceğini “Kulakları, pasaportu ve çipi almak normalde 660 dolar civarında. Veterinerim onları Türkiye’den alıyor.” sözleriyle anlattı. Bir diğer yetiştirici olan Moheiz Adam ise gazeteciye 17 bin dolar karşılığında kulağı kesik bir köpek satmayı teklif etti. Ayrıca arama sırasında bir köpeği kaldırarak kulağını gösterdi ve “bunların da hepsi gidecek” ifadelerini kullandı…

Köpeklerin kulaklarının kesilmesi, yalnızca İngiltere’de yaşanan bir olay olmadığını, ülkemizde de yasa dışı olarak yapıldığını belirtelim. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 8’in ikinci fıkrasında ‘Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır.