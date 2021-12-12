Bir video sanatçısı, çeşitli bitki ve böceklerin yaşamlarını içeren kısa bir hızlandırılmış video hazırladı. Çekimleri 4 ayda tamamlanan film, içeriğindeki mikroskobik ayrıntılarla izleyicileri büyüledi.

Bilinmezliklerle dolu doğamızın, bizi kusursuz güzellikleriyle her zaman kendisine hayran bıraktığı konusunda hemfikir olacağımızı düşünüyorum… Şimdi size doğanın mükemmel uyumu ve döngüsünü hissedeceğiniz bir kısa filmden bahsedeceğim.

Fransız video sanatçısı Thomas Blanchard, çeşitli bitki ve böcekleri birkaç ay boyunca gözlemleyerek büyüleyici bir film hazırladı. Sanatçı, macro objektifler sayesinde hazırladığı videolarla bitkilerin dünyasını daha yakından görmemizi sağlıyor.

The Green Reapers / Yeşil Orakçılar

Deneysel videolar üreten sanatçı Thomas Blanchard'ın The Green Reapers (Yeşil Orakçılar) adlı son projesi, etobur bitkilerin yaşamlarını ve kelebeklerin yaşam döngüsünü konu alıyor. Ancak sanatçı, yalnızca kelebek ve etçil bitkilerin değil doğanın döngüsünü iliklerimize kadar hissedeceğimiz 3 dakikalık muhteşem bir video ile karşımıza çıkıyor. Film, izleyicilerin doğma sürecindeki bir kelebek, büyüyen bitkiler, avlanan etobur bitkilerle minyatür bir dünyayı keşfetmesini sağlıyor.

Yeşil Orakçılar, time-lapse (zaman atlamalı) çekim tekniği ile oluşturulan, çeşitli bitki ve böceklerin görüntülerini bir araya getiren deneysel bir film. Proje 8K çözünürlükte bir kamera kullanılarak oluşturulmuş. Blanchard, projesinde etçil bitkilerin doğal döngülerini görüntüleyebilmek için kamerasını üç ay boyunca her yedi dakikada bir çekim yapacak şekilde ayarlamış. Sanatçı, projenin en zor bölümlerinden birinin de kozasından çıkan bir kelebeğin görüntüsü kaydetmek olduğunu ifade etti. O anı yakalayabilmek için tüm gece bekleyen sanatçı, proje boyunca bitkilerin avladığı tüm böceklerin serbest bırakıldığını da ayrıca belirtti.

Projeden örnek görseller:

Sanatçının diğer çalışmalarını da görmek isterseniz Web Sitesini ve Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.