Pew Research’ın düzenli olarak yayınladığı ‘Sosyal Medyada Haber Tüketimi’ raporlarından biri de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ABD vatandaşlarının haber içeriğine nasıl eriştiğine dikkat çeken araştırmaya göre, Facebook ve YouTube başı çekiyor.

Değişen birçok şeyin yanı sıra günümüz dünyasında haber mecraları, tüketimi ve insanların habere ulaşma yolları da değişti. Geleneksel basın ve gazeteciliğin bitti söylenemez elbette ama çok büyük oranda internet ortamına ve sosyal medya mecralarına yöneldiği gözlemlenebilir. Özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte insanlar haberleri basılı yayınlardan almak yerine daha pratik ve hızlı olan internet, sosyal medya ortamından almayı tercih ediyor. Pew Research’ın yayınladığı rapor da bu durumu gözler önüne seriyor.

Düzenli olarak yayınlanan ‘Sosyal Medyada Haber Tüketimi’ raporlarının sonuncusu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlarının haberlere nasıl eriştiğini ve sosyal medya platformlarının oynadığı rolü tespit eden rapordaki veriler, ABD genelinde 11.178 kişiden oluşan anketten elde edilerek eğilimler ve alışkanlıklar hakkında gösterge niteliğinde çeşitli ölçümler sağlıyor.

Haber konusunda sosyal medya platformlarına olan güven azaldı:

Pew’in raporuna göre, sosyal medyadan haber alan kişilerin sayısında 2020 yılına kıyasla düşüş var. Ankete katılanlardan yüzde 48’i sosyal medyadan sık sık veya bazen haber aldıklarını belirtirken, bu oran geçtiğimiz senelerde yüzde 53 kadardı. Bu durum elbette haber konusunda artık sosyal medyanın önemsiz bir yer olduğunu göstermiyor fakat insanların daha şüpheci olduğuna ve haber almak için alternatif aradığına işaret ediyor. Sosyal medyada haberciliğin artmasıyla birlikte yalan haberlerin de bir hayli arttığı da gözlemlendiğinde bu durum daha anlaşılır hale geliyor.

Facebook ve YouTube başı çekiyor:

Raporda, platformlardaki haber tüketimi araştırmasının sonuçlarına göre, her ne kadar geçen yıla göre azalış olsa da Facebook ve YouTube halen başı çekiyor. Ankete katılanların Facebook kullanıcılarının %31'i haberleri düzenli olarak Facebook'tan aldıklarını belirtirken,bu oran YouTube kullanıcıları arasında %22 oldu. Pew raporunda, özellikle Twitter'ın onu kullananlar arasında özellikle bir haber kaynağı olarak etkili olduğu da belirtiliyor.