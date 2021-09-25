Vergi Reformu Paketi'nden Yeni Gelişmeler Paylaşıldı

Ülkemizde bir süredir üzerinde çalışılan Vergi Reformu Paketi'nin öne çıkan detayları açıklandı. Önümüzdeki hafta yasalaştırılması beklenen düzenlemede sosyal medyadan para kazanan herkese yüzde 15 vergi getirilmesi dikkat çekiyor.

Günümüzde hem ülkemizde hem de dünya genelinde oldukça fazla sayıda sosyal medya 'influencer'ı bulunuyor. Buradan ek gelir sağlayan veya geçimlerini tamamen bu şekilde geçiren bu kişiler, platformun ülkemizde dikkate alınmasının ardından vergi mükellefi olmuştu.

Şimdiyse yapılan son düzenlemeyle birlikte bu kişilere yüzde 15 vergi getirilmesi gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle gelen bu vergi, sadece YouTuber’ları değil, sanal ortamda para kazanan herkesi ilgilendiriyor. Yakında TBMM'ye gönderilecek olan düzenlemenin detayları şu şekilde:

7/24 hizmet veren Dijital Vergi Dairesi geliyor:

Vergi Reform Paketi’ndeki düzenlemelerin işleyişi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden denetlenecek. Yani sistemin kalbinde bu dijital kurumun yattığını söyleyebiliriz. Bu sistemle birlikte dijital alana, yani elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek vergi mükellefi grupları kademeli olarak artırılacak.

7/24 hizmet verecek olan Dijital Vergi Dairesi’nde bir de Dijital Vergi Asistanı sistemi bulunacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilecek ve yapılan işlemlerin süreleri kısaltılacak. Aynı şekilde denetim ve inceleme işlemleri de dijital ortamda yapılacak.

Maliye Bakanlığı, Dijital Vergi Dairesi'nin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek. Söz konusu yazılımları Bakanlık adına yapan şirket çalışanları, devlet memurlarıyla aynı sorumluluğu taşıyacak. Bu sebeple vergi mükelleflerinin veya mükellefle ilgili kişilerin mahremiyet kapsamındaki bilgilerinin açıklanması, bu şirket çalışanları için de vergi suçu sayılacak.

Sosyal medya gelirlerinin vergisi nasıl alınacak?