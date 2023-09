Mekanik bakımından en gerçekçi araba simülasyonu olan BeamNG, sosyal medyada sık sık eğlenceli içeriklerle karşımıza çıkıyor. Fakat bazı kişiler ve sayfalar, bunun bir oyun olduğundan habersiz.

Oyun grafiklerinin inanılmaz bir hızla gerçek hayattan ayırt edilemeyecek hâle geldiğini görüyoruz. God of War, The Last of Us, Arma gibi oyun serileri bu bağlamda zaman zaman kafa karışıklığına yol açabiliyor. Özellikle de Arma serisinin geçmişte gülünç olaylara sahne olduğunu görmüştük.

Araba oyunlarına baktığımızda ise her açıdan gerçekçiliği en ileride olan oyun şüphesiz BeamNG. Araçların her bir parçasının özenle ve fizik kurallarına uyacak şekilde oluşturulduğu bu oyun, sosyal medyada sık sık kaza testleriyle karşımıza çıkıyor. Fakat bu testlerin pek de tutarlı olmadığını söylememiz gerek.

Sebebi bunun sadece bir oyun olması değil.

BeamNG, araçları gerçekteki gibi tasarlayacak kapasiteye sahip bir yapım. Yani örnek olarak BMW’nin lisanslı bir aracı, gerçek şartlardaki gibi oyuna model olarak eklenebilir ve kaza testini de simülasyon olarak görebiliriz. Fakat asıl sorun, BMW’nin ve diğer herhangi bir markanın bu oyunda lisansının olmaması.

Evet, BeamNG’ye gerçek araçlarını mod’larını indirebilirsiniz.

Kurulumu oldukça basit olan bu mod’lar arasında boyutu oldukça yüksek olan ve oldukça kaliteli görünen araçlar da var. Fakat bunların hiçbiri şirketler tarafından onaylı veya lisanslı olmadığından söz konusu modlar, gerçek hayattaki araçları karşılayamıyor. Yani BeamNG için indirdiğiniz Mercedes-Benz C63 modu her ne kadar gerçekçi görünse de gerçek hayattakinin sağlamlığını yansıtmaz.

Kaldı ki bu mod’lar BeamNG tarafından da yapılmaz. Örneğin editörünüz olarak ben gidip bir BeamNG modu yapabilirim. Mod’ların çok büyük kısmı da böyle bireysel kişilerden gelir. Bu bağlamda araçların iskeleti ve modelleri bireysel olarak çizilir. İstenen araba istendiği kadar sağlam/zayıf olabilir. Bu yüzden de her mod güzel görünmeyeceği gibi her mod’un kalitesi de aynı olamaz.

Yani 3 tekerlekli bisiklet, istenirse tanktan daha sağlam yapılabilir.

Yapay Zekâ: Ben ne alaka?

Basınç noktaları, güçlü alanlar, iskelet modelleri gibi detaylar, mod’u oluşturan kişiden çıkıyor. Bu da araç her ne kadar orijinaline benzese de gerek motor gücü, gerekse de sağlamlık açısından bambaşka oldukları anlamına geliyor. Şu an mod sitelerine baktığınızda aynı araba modeli için onlarca, belki de yüzlerce mod görebilirsiniz. İzlediğiniz kanallar da bu modların en gerçekçilerini derleyip videolar oluşturuyorlar.

Günün sonunda amaç elbette eğlenmek. Fakat bu videolarda gördüğünüz sahnelere göre bir aracın dayanıklılığını veya hızını ön görmenin yanlış olduğunu belirtmek için bu içeriği hazırladık. Siz de düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Birbirinden farklı Togg modları da bonus olsun.

AHMET ÖZKAN TV