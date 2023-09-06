Son zamanlarda yıldızı parlayan e-pin satış siteleri, fiyatların tavan yaptığı şu günlerde oyuncular için büyük nimet hâline geldi. Fakat buraları kullanırken bilmeniz gerekenler var.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada korsan oyun indirme konusu tartışmaya dönmüştü. Kimileri ekonomik durumdan dolayı korsan oyun indirmeyi suç olarak görmüyorken kimileri de ekonomik durum fark etmeksizin korsan oyun korsan oyundur diyerek tepki gösteriyordu. Bunun en büyük sebebi elbette oyun fiyatlarının akılalmaz derecede artması.

Bu elbette farklı bir içeriğin tartışma konusu. Bizim odağımızdaki asıl konu, zamlanan oyun fiyatlarından dolayı bir anda popülerleşen CD Key satıcıları. Bu sitelerden aldığınız kodlarla Steam’deki fiyatına göre çok çok ucuza aldığınız oyunları yine Steam kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Bu siteler nasıl çalışıyor?

G2A ve Kinguin gibi siteler pazar yeri olarak görülebilir. Yani birden fazla satıcı gelip burada key’lerini (anahtarlarını) satabilir. Öte yandan bazı siteler de sadece kendi key’lerini satar. Perakendecilik canlı kalsın diye Valve, farklı satıcılara Steam Key satışı imkânı verir. Önceden belirli bir miktar olmamasına karşın şimdi bu key’leri oyun başı 5.000 adetle sınırladığını biliyoruz.

5.000 adet key’in ardından gelenler ise incelemeden geçirilerek onaylanıyor veya onaylanmıyor. Yani şirketin buna yönelik aldığı önlemler var. Fakat Valve, sizin pahalıya oyun almanızı istediğinden değil; en başta dolandırıcılık ve çalıntı kart durumlarının önüne geçmek için bunu yapıyor.

Resmi sitedeki maddeler ise şu şekilde:

Steam anahtarlarını diğer mağazalarda satarken satış şekliniz Steam'dekine benzer olmalıdır. Steam müşterilerine, Steam anahtarı satın alan kişilere kıyasla daha kötü fırsatlar sunmamanız oldukça önemlidir.

sunmamanız oldukça önemlidir. Sadece Steam'den satın alınabilen veya indirilebilen içerikler için Steam anahtarı talep edebilirsiniz. Bunlara oyunlar, demolar ve DLC'ler dâhildir.

veya indirilebilen içerikler için Steam anahtarı talep edebilirsiniz. Bunlara oyunlar, demolar ve DLC'ler dâhildir. Eğer aynı teklifi Steam müşterilerine de sağlamayacaksanız Steam anahtarlarını ücretsiz olarak dağıtmamalısınız (mesela Steam'de ücretli olan oyunu ücretsiz olarak dağıtmak gibi). Buna çok küçük olmayan (100'ün üstünde Steam anahtarı içeren) promosyon amaçlı çekilişler de dâhildir.

Steam müşterilerine de sağlamayacaksanız Steam anahtarlarını ücretsiz olarak dağıtmamalısınız (mesela Steam'de ücretli olan oyunu ücretsiz olarak dağıtmak gibi). Buna çok küçük olmayan (100'ün üstünde Steam anahtarı içeren) promosyon amaçlı çekilişler de dâhildir. Aşırı sayıda Steam anahtarı talep edip Steam müşterilerine bu anahtarların satış fiyatına makul fiyatlar sunmuyorsanız ya da tek amacınız Steam anahtarı satmak ise ve Steam müşterilerine iyi fiyatlar sunmuyorsanız, anahtar talebiniz reddedilebilir ve anahtar talep etme ayrıcalığınızı kaybedebilirsiniz.

Tüm bunların sebebi de basit: Size kod satan satıcı/site, o kodu nereden aldığını söylemiyor.

Belirtmek gerekiyor ki key satışı illegal değil. Dediğimiz gibi Valve da bir noktaya kadar bunu destekliyor. Fakat bu key’leri satan kişiler geliştiriciler değiller. Eğer güvenilir bir firmadan alışveriş yapmıyorsanız o key’in elinize geçiş sürecini bilmeniz imkânsızdır. Daha önce çalınan kredi kartlarıyla bu satışların gerçekleştirildiği görülmüştü.

Doğrulandıkları sürece Steam key’leri satan internet sitelerine güvenebilirsiniz. Bu yerler direkt geliştiricilerden veya geliştiricilere bağlı doğrulanmış satıcılardan/dağıtımcılardan key’leri satın alır.

Diyelim ki aldığınız oyun anahtarının çalıntı olup olmaması sizi ilgilendirmiyor ve “ben oyunuma bakarım” diyorsunuz. O iş de o kadar kolay değil.

Zira bu satıcılar belki kısa belki de uzun zaman aralığında raporlandığında, hiç haberiniz olmadan sizin anahtarınız da iptal edilebilir. Özellikle de söz konusu anahtarların çalındığı veya yasa dışı yollardan satıldığı fark edildiğinde geliştiriciler, bu anahtarları bulabiliyor ve Steam destek vasıtasıyla anahtarların iptal edilmesini talep edebiliyor.

Bu sebeple Steam anahtarı alırken satın aldığınız yerin veya pazar yerinden alıyorsanız satın aldığınız kişinin güvenilir ve onaylı olup olmadığına dikkat edin. Dediğimiz gibi key satılması yasa dışı değil, fakat satıcının onaylı olup olmaması ve key’in nasıl elde edildiği kilit rol oynuyor.