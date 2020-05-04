2 Metre Sosyal Mesafenin Yetersiz Olduğunu Gösteren Çalışma

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre salgın sürecinde 2 metrelik sosyal mesafe yetersiz kalıyor. Yapılan testler, öksürükle ortaya çıkan damlacıkların kısa süre içinde 3 metreye kadar ulaşabildiğini gösteriyor.

Bilim insanları, koronavirüs salgını nedeniyle insanların aralarına 2 metrelik sosyal mesafe koymaları gerektiğini belirtiyordu. Ancak ABD'deki Florida Atlantik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, iki metrelik mesafenin yetersiz olduğunu ortaya koyan yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Florida merkezli kurumdaki mühendisler, insanlar öksürdüğü anda koronavirüsün katedebileceği mesafeyi belirlemek için öksürük damlacıklarının yayılımını simüle eden bir model hazırladı. Uzmanlara göre öksürdüğümüzde yaydığımız damlacıklar kısa süre içinde 3 metreye kadar yayılabiliyor.

Araştırma ekibi, bu tür damlacıkların tam olarak ne kadar uzağa gittiğini göstermek için bir lazer sistemi ve öksürürken ortaya çıkan 10 ila 20 mikron boyutunda küçük sıvı damlacıklarıyla aynı boyuta ve ağırlığa sahip olan bir su ve gliserin karışımı kullandı.

Simülasyon, damlacıkların iki saniyeden daha az bir sürede yaklaşık 1 metrelik mesafeye ulaşabileceğini gösterdi. Damlacıklar, 12 saniye içinde iki metreye kadar ulaşabildi ve aradan 41 saniye geçtikten sonra, 2.5 ila 3 metre arasında bir mesafe kat etti. Daha önceki testler, öksürüğün 3.5 metreden fazla alanı etki alanı olduğunu ve mesafenin damlacıkların ağırlığına bağlı olarak değiştiğini ortaya koyuyordu.

Koronavirüsün yayılımını engellemede maske takmak önemli

Florida Atlantik Üniversitesi Okyanus ve Makine Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Manhar Dhanak, simülasyonda bazı damlacıkların yerçekimi ile düştüğünü, bazılarının havada havada asılı kaldığını ve bizi çevreleyen termal akımlardan dolayı yükseldiğini söyledi. Videoda, maske takmanın %100 etkili olmasa da damlacıkların yayılmasına yardımcı olabileceği vurgulandı.

Maryland Üniversitesi'nden Dr. Donald Milton da maske takmamanın sorumsuzluk olduğunu belirterek, "Cerrahi maskeler öksürüğün çıkışını yavaşlatarak damlacıkların yayılmasını engelliyor" dedi.

Öksürüğün havada nasıl yayıldığını gösteren video: