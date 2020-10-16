Snapchat, çekilen snaplere müzik eklenmesini sağlayan Sounds on Snapchat isimli özelliğini kullanıma sundu. iOS platformunda kullanılabilen özellik, Snapchat'i az da olsa TikTok'a benzetiyor. Kullanıcılar, milyonlarca lisanslı müzikle oluşturabildikleri snapleri, hikaye ya da doğrudan mesaj olarak paylaşabiliyorlar.

Sosyal medya sektörünün en eski temsilcilerinden bir tanesi olan Snapchat, bir süredir eski popülaritesinden uzakta. Ancak şirket, eski günlerine ulaşamıyor olsa da uygulamayı geliştirmekten geri kalmıyor. Bu bağlamda atılan son adım ise Snapchat'e getirilen "Sounds on Snapchat" isimli bir özellik oldu. Şu an sadece iOS'a gelen bu özellik, Snapchat'i biraz TikTok'a benzetiyor.

Sounds on Snapchat özelliği ile kullanıcılar, çektikleri snaplere müzik ekleyebiliyorlar. Ayrıca bu özellik sayesinde oluşturulan snapler, hikaye ya da doğrudan mesaj olarak da gönderilebiliyor. Şirkete göre bu özellik kapsamında milyonlarca lisanslı müzik bulunuyor. Kullanıcılar, bu müzikleri diledikleri gibi kullanabiliyorlar.

Snapchat'in yeni özelliği, tıpkı Instagram'da olduğu gibi kullanılabiliyor. Kullanıcılar, çektikleri snaplere ekledikleri müziklerle ilgili detayları, takipçileriyle paylaşabiliyorlar. Ayrıca bir kullanıcı, kullandığı ya da başka bir kullanıcıdan duyduğu bir müziğin tamamını Spotify, Apple Music ya da SoundCloud gibi platformlar üzerinden dinleyebiliyor. Snapchat'in yeni özelliği, yeni müziklerin de keşfedilmesini sağlamış olacak.

Sounds on Snapchat özelliğinin dikkat çeken yanlarından bir tanesi de bir müziğin kullanıldığı diğer içeriklerin görüntülenebiliyor olması. Şirket bu sayede, TikTok'u tümüyle kopyalamış olmaktan çıkıyor. Sounds on Snapchat'in bu özelliği, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime girmesini sağlayacak. Snapchat, bu tür bir özelliğin TikTok'un giderek artan tehlikesinin önüne geçip, kullanıcılara alternatif sunulmuş olacağını düşünüyor.