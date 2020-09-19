Bir Kadın, Snapchat Videosu Çekerken Giden Otomobilden Düştü

Birleşik Krallık’ta bir kadın, Snapchat için video çekerken az kalsın canından oluyordu. Video çekerken arabadan düşen kadın şans eseri ciddi bir şekilde yaralanmadan kurtuldu.

Birleşik Krallık’ta “Bu kadarı da olmaz” denilecek bir olay yaşandı. Surrey Polisi tarafından Twitter’da paylaşılan bir habere göre bir kadın, Snapchat videosu çekerken aracın camından sarktı ve daha sonra da hareket halindeki araçtan düştü.

Polis kadının kimliğini açıklamadı. Aktif olarak araç geçişi yaşanan bir şeride düşen kadının ölmemiş ya da ciddi şekilde yaralanmamış olmasını polisler “şans” olarak nitelendirdi. Kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Snap çekerken araçtan düştü

“Ön koltuktaki yolcu bir #M25’te SnapChat videosu çekerken aracın camından dışarıya sarkıyordu. Ardından otomobilden canlı bir şeride düştü. Kadının ciddi şekilde yaralanmaması ya da ölmemesi tamamen şans eseri.”

Araçtan düşen kadına ilk müdahale de olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Polis yetkilileri herhangi bir tutuklama işlemi yapmadıklarını da belirtti. Kadın sürücünün kim olduğu açıklanmadı.

Bir polis sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yaparak, M25 adlı otoyolda saat 01:30 sıralarında bir kadın yolcunun hareket halindeki araçtan düştüğü ihbarının geldiğini söyledi. Kadına olay yerinde müdahale edildiğini söyleyen sözcüye göre kazazedenin hayati tehlikesi ya da hayatını değiştirecek kadar ciddi bir yarası bulunmuyor.

Sosyal medya uğruna ilk kaza değil

Sosyal medya için video çekerken pek çok kişi doğrudan kendi yüzlerine bakıyor ve videonun istedikleri gibi olup olmadığına odaklanıyor. Ayrıca daha çok dikkat çekmek ve etkileşim yaratmak için ekstrem koşullarda video çeken pek çok kişi de bulunuyor.

Bu iki faktörün birleşiminin sonucu olarak da zaman zaman böyle talihsiz ve üzücü haberler ortaya çıkabiliyor. Lütfen sosyal medya için çekim yaparken ya da sosyal medya kullanırken dikkatli olun, kendinizi riskli durumlara sokmayın.