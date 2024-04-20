Soyu Tükenme Tehlikesi Altındaki Bir Gelincik Kopyalandı

Bilim insanları, 1988'te dondurulmuş gelincik hücrelerini kullanarak soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincikleri klonladı.

Dünya üzerinde muazzam bir canlı çeşitliliği bulunuyor ancak bu canlıların bir kısmı tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu türler arasında kara-ayaklı gelincik olarak adlandırılan bir gelincik türü de bulunuyor. Bilim insanları bu türü kurtarmak için 1988'de dondurulan hücreleri kullandı.

The Washington Post'un haberine göre klonlanan iki gelincik geçen yıl doğdu. Sevimli bebeklere Noreen ve Antonia isimleri verildi. Konuyla ilgili açıklama ise ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'nden geldi. Kara-ayaklı gelincik, Kuzey Amerika'nın risk altındaki türleri arasında yer alıyor. Türün soyunun devam etmesi, DNA örnekleri alınmış yedi gelinciğe bağlı durumda.

Klonlama tek başına çözüm olamayacak

Türün atalarının sayısının azlığı, özellikle de iklim değişiminin etkilerinin daha çok hissedildiği günümüzde büyük bir sorun teşkil ediyor. Diego Hayvanat Bahçesi Vahşi Yaşam Birliği Başkan Yardımcısı Megan Owen, Çevresel mücadelede direnmek için genetik çeşitlilik kritik bir rol oynuyor. Bu teknik olarak evrimsel adaptasyonun ham maddesi." ifadesini kullandı.

ABD'de bulunan ve "Donuk hayvanat bahçesi" olarak adlandırılan laboratuvarda, soyu tehdit altında olan yaklaşık 1000 farklı canlı türüne ait hücre, sperm ve embriyo örnekleri yer alıyor. Bu türler arasında tamamen soyu tükenmiş olan bir Hawaii kuşunun hücreleri de bulunuyor.

Kara-ayaklı gelincikler, insan aktiviteleri ve beslendikleri çayır köpeklerinin yok edilmesi nedeniyle tehdit altında. Bilim insanları, Noreen ve Antonia'nın gelecek yıldan itibaren üremeye başlamaları bekleniyor.