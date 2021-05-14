Kült filmler listesine giren Space Jam’in yeni filmi için arka arkaya birçok sürpriz yayınlandı. Space Jam 2’de Michael Jordan’ın yer alacağı doğrulanırken, Goon Squad posterleri de ortaya çıktı.

Warner Bros.’un Space Jam: A New Legacy için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. WNBA ve NBA yıldızlarının yer aldığı “Goon Squad” oyuncu kadrosunu gösteren Goon Squad posterleri de sonunda yayınlandı. 1996 yılında Space Jam çıktığında tüm dünyada çocuklar bu film sayesinde gerçekten basketbola merak sarmışlardı.

Michael Jordan ve Looney Tunes karakterlerinin birleştiği Space Jam filmi sayesinde basketbolun yükselişine de tanık olduk. Uzun zamandır NBA’de birçok süper star ortaya çıkmışken aralarında en popüler isim son dönemlerde LeBron James oldu. Bununla beraber 25 yıl sonra ortaya çıkan Space Jam 2, LeBron James’i barındırmasıyla beraber NBA’in tekrar parlamasına neden olacak gibi.

Goon Squad kadrosu birçok efsaneyi barındırıyor:

LeBron James ve Looney Tunes kadrosunu ele geçiren Goon Squad ekibinde yok yok. Diana Taurasi (White Mamba), Klay Thompson (Wet-Fire), Anthony Davis (The Brow), Damian Lillard (Chronos) ve Nneka Ogwumike (Arachnneka) gibi NBA ve WBNA’da ünlü oyuncular Goon Squad ekibini oluşturacaklar.

Ayrıca film kadrosunda yer alan Don Cheadle, Michael Jordan’ın filmde yer alacağını da doğruladı. Jordan’ın filmde ne kadar görüneceği henüz belli olmasa da süper starın filmde olması hem nostaljik hem de oldukça keyifli olacaktır.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Space Jam 2 Sizleri de heyecanlandırıyor mu? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.

Space Jam: A New Legacy fragmanı: