SpaceX, Astronotların Eğitim Simülatörünü Yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargolar taşıyan SpaceX, içerisinde bulunduğumuz ayın sonlarında Crew Dragon kapsülü ile ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmeyi planlarken astronotlarının eğitimde kullandığı simülatörü herkese açık olarak yayınladı.

Uzay odaklı çalışmalar yürüten NASA, kurucusu Elon Musk olan Amerikan havacılık malzeme üretim ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile bir zamandır iş birliklerinde bulunuyor ve karşılıklı anlaşmalar yapıyordu. Bugün ortaya çıkan bir haber ise simülatör oyun türünü ve aynı zamanda uzayı seven kişileri fazlasıyla heyecanlandıracak nitelikte.

Crew Dragon'ın simülatörünü yayınlandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımacılığı yapabilmek için kullanılan SpaceX'in Crew Dragon kapsülü çok yakın bir zamanda ilk insanlı uçuşunu Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekleştirecek. Uzaya eriştikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanması gereken Crew Dragon'ın pilotları için iş hiç de kolay değil.

SpaceX ise bu görevde yer alması planlanan astronotlar Douglas Hurley ve Robert Behnken'ın eğitimlerinde kullanılan simülatörü herkesin kullanımına açık olarak yayınladı. Gerek grafikleriyle gerekse içerdiği etkileşimlerle ve tepkimelerle tamamen gerçek deneyim sunan simülatör, NASA'nın resmi Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir gönderi ile duyuruldu.

SpaceX'in internet sitesi üzerinde oynanan uzay modülünü istasyona bağlama simülatörü hiç de göründüğü kadar kolay değil. Simülatörün ana amacı, istasyonda belirtilen bağlantı noktasına tüm yeşil değerler "0.2 m/s"nin altında olacak şekilde yanaşabilmek.

Simülatördeki kontrollerin gerçek NASA astronotlarının manuel yönlendirme için kullandığı kontrollerle birebir aynı olduğu bilgisinin yanında uzayda hareket etmenin yavaş, hassas ve sabır gerektiren bir iş olduğu da simülatörün açılış ekranında yer alıyor.

SpaceX'in yeni astronot kıyafetleri yakında tanıtılıyor

Bu ayın sonlarında Crew Dragon ile ilk insanlı uçuşu yapacak olan astronotlar Douglas Hurley ve Robert Behnken'ın kıyafetlerinin kişiye özel el yapımı olduğu; potansiyel uzay aracı basınçsızlaştırmasına karşı işlevsellik, hafiflik ve maksimum koruma için optimize edildiği belirtiliyor. Kıyafetin üzerindeki tek bağlantı noktası ise astronot ile hava ve elektrik gibi yaşam destek ünitelerini birleştiriyor.

Yine kişiye özel olarak tasarlanan kaskların dikkat çeken tarafı ise üç boyutlu yazıcı ile üretilmeleri.