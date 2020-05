SpaceX ve NASA, Mürettebatlı Görevin Detaylarını Paylaştı

27 Mayıs’ta gerçekleşecek mürettebatlı Crew Dragon görevi Demo-2 öncesinde SpaceX ve NASA, göreve dair önemli detaylar paylaştı. Görevin önemli aşamaları ve ortalama görev süresi, paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve son zamanların en popüler uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki haftalarda önemli bir görevin testini yapacak. NASA ve SpaceX tarafından yapılacak bu test, her iki şirket için de birkaç açıdan önemli detaylara sahip.

27 Mayıs günü yapılacak Demo-2 görevinde SpaceX ve NASA, uzun zamandır gördüğümüz Crew Dragon’u ilk defa mürettebatlı bir şekilde test edecek. Bu test, SpaceX’in ilk insanlı fırlatışı olma özelliğini taşıyacak. Öte yandan görev, NASA’nın 2011 yılından bu yana ilk kez ABD yapımı bir roketle astronot fırlattığı görev olacak. Görevi tüm dünya dört gözle beklerken SpaceX ve NASA’dan temsilciler, görev hakkında önemli bilgiler paylaştı.

NASA ve SpaceX’in kritik görevi:

Temsilciler tarafından paylaşılan ilk bilgi, bu görevin hâlâ bir test niteliği taşıdığıydı. Görev, SpaceX’in Crew Dragon’unun ve Falcon 9 roketinin diğer insanlı görevlerde de kullanılabilip kullanılamayacağının testi olacak.

SpaceX, 27 Mayıs’ta başlayacak görevde kendisini kanıtlamak için elinden geleni yapacak. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre görev, 30 gün ile 119 gün arasında bir süreyi kapsayacak, yani görev planlanandan daha uzun sürecek. Tabii görev süresi bazı faktörlere dayalı olarak değişiklik gösterebilecek.

SpaceX ve NASA temsilcileri, bugün daha önce duymadığımız bir bilgiyi de bizlerle paylaştı. Buna göre Crew Dragon aracında yalnızca astronotlar değil, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek bazı kargolar da bulunacak. Araç, ISS’ye bilimsel materyaller de ulaştıracak.

Görevin aşamaları:

NASA ve SpaceX’in ortak görevinin başlangıcında Crew Dragon’un tepesinde bulunduğu Falcon 9 roketleri ateşlenecek. Ardından ikinci kademe iticilerin ayrılması gerçekleşecek. Bu noktada ana roket olan Falcon 9 roketi ‘Of Course I Still Love You’ drone gemisine iniş yapmak üzere yol almaya başlayacak.

Falcon 9 daha dünyaya iniş yapmadan Crew Dragon, ikinci kademe iticilerden ayrılacak ve ISS’ye doğru yola koyulacak. Araç, fırlatma zamanında ISS’nin bulunduğu konuma bağlı olarak 2 saat ile 48 saat arasında ISS’ye ulaşmış olacak. Fırlatma zamanı, hava durumuna veya birçok farklı faktöre göre değişiklik gösterebilir.

Crew Dragon, ISS’ye yaklaştığı zaman otomatik olarak istasyona kenetlenecek. Bu noktada hiçbir insan müdahalesine gerek kalmayacak, her şey otomatik olarak gerçekleşecek. Uzay aracı istasyona kenetlendiğinde basınç yeniden dengelenecek, kapılar açılacak ve astronotlar, istasyondaki iş arkadaşlarıyla göreve devam edecek.

Burada çeşitli görevleri tamamlayan astronotlar yeniden Crew Dragon’a binecek ve atmosfere girişe hazırlanacak. Araç, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açacak ve Atlantik Okyanusu’na doğru yavaş bir şekilde alçalacak. Aracın ISS’den ayrılması ve okyanusa inmesi 24 saate yakın bir zaman alacak.