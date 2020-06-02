SpaceX 'Astronotlarını', Batman'in Tasarımcısı Tasarladı

SpaceX’in geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladığı ilk insanlı uzay uçuşunda astronotların kullandığı kıyafetler birçok insanın beğenisi kazanmıştı. SpaceX’in bu çok beğenilen astronot kıyafetlerinin arkasında Batman ve Wolverine kostümlerini de tasarlayan Jose Fernandez bulunuyor.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde ilk insanlı uzay uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. SpaceX’in başarılı uçuşunda dikkat çeken detayların arasında astronotların giydiği kıyafetler de yer alıyordu.

NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’in giydiği astronot kıyafetleri daha önce alışılmış astronot kıyafetlerinden çok daha modern ve şık görünüyordu. Yeni kıyafetler, daha modern görünümlerin yanı sıra astronotlara yeni yetenekler de sunuyor.

SpaceX’in astronot kıyafetlerini Jose Fernandez geliştirdi

NASA astronotlarının giydiği dikkat çekici kıyafetlerin arkasında şaşırtıcı bir şekilde sinema endüstrisinden bir isim bulunuyor. Behnken ve Hurley’in astronot kıyafetlerini Batman ve Wolverine kostümlerini de tasarlayan sanatçı Jose Fernandez tasarladı ve geliştirdi.

NASA astronotlarının kıyafetlerini geliştiren isim olan Jose Fernandez, SpaceX CEO’su Elon Musk’ın kostümlerin şık görünmesini özel olarak istediğini söyledi. Fernandez’in geliştirdiği kostümlere bakıldığında Musk’ın isteğinin sonuna kadar yerine geldiğini görüyoruz.

SpaceX’in uçuşunda kullanılan kostümler modern bir görüntü sunmakla beraber gelişmiş fonksiyonlar ve güvenlik de sağlıyor. Kendi alanındaki en önemli uzmanlardan olan Fernandez, hava geçirmez farklı malzemelerden oluşturduğu kıyafet parçalarını ustalıkla bir araya getirdi.

Fernandez, Batman kostümünde kullandığı yöntemle astronot kıyafetlerinin kask teknolojisini değiştirdi

Jose Fernandez, SpaceX için kıyafet geliştirmesi sırasında NASA’nın Apollo görevlerinden beri başını ağrıtan bir sorunu da çözmüş oldu. NASA’nın geliştirdiği kıyafetlerde kullanılan cıvatalı kasklar, astronotların kafalarının hareket etmesini engelleyerek görüş alanlarının kısıtlanmasına neden oluyordu.

Batman v Superman: Dawn of Justice filminde Ben Affleck’in giydiği kostümde kafasının rahatça hareket etmesini sağlayan Fernandez, aynı yöntemi SpaceX uçuşunda giyilecek astronot kıyafetlerine de uyguladı. Fernandez’in geliştirdiği yeni kask sistemi, astronot kıyafetlerinin daha hafif olmasını sağlamakla beraber astronotların kafasını oynatmasına izin vererek daha iyi bir görüş alanı sağladı.

SpaceX’in ilk insanlı uçuşuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, Fernandez’in geliştirdiği kıyafetleri çektikleri bir video ile tanıttılar. İki astronotun videosu, NASA’nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Jose Fernandez’in birçok süper kahraman kostümünün altında imzası bulunuyor

Jose Fernandez, kostüm tasarımı konusunda sinema endüstrisinin en iyileri arasında bulunuyor. Fernandez, Affleck için geliştirdiği Batman kostümünün yanında aynı filmde kullanılan Bat-mech kostümünü de yarattı. Birçok Batman filminin kostümlerinin arkasındaki isim olan Fernandez ve stüdyosu Ironhead Studio, Batman kostümlerinin dışında, Wonder Woman’ın kostümü, Captain America, Thor, Loki, Magneto ve Black Panther’in kaskın tasarlanmasında görev aldı.

Fernandez, Thanos’un makyaj, kask ve zırhını da geliştiren isim. Birçok süper kahraman filminde imzası bulunan Jose Fernandez, X2: X-Men United’da Hugh Jackman’ın giydiği Wolverine kostümünü geliştirdi.

Sinema endüstrisindeki inanılmaz bir kariyerini SpaceX’in insanlı uçuşuyla beraber uzaya da taşıyan Jose Fernandez’in stüdyosu Ironhead Studio’nun bir Instagram hesabı bulunuyor. Ironhead Studio’nun Instagram hesabında Fernandez tarafından geliştirilen kostümlerin görselleri bulunuyor. Ironhead Studio’nun Instagram hesabını merak edenler buradaki bağlantıdan profile ulaşabilirler.