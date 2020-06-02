Astronotların Crew Dragon Kapsülünde Kaydettikleri Vlog(!)

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptıkları yolculuk sırasında SpaceX'in Crew Dragon uzay kapsülünü tanıtan ve Endeavor adını verdikleri kapsüldeki hayatlarını sergileyen bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA tarafından yetiştirilen 2 astronotu geçtiğimiz günlerde uzaya gönderdi. İlk kez özel bir şirketin uzaya insan gönderdiği Crew Dragon görevi, canlı olarak yayınlandı ve tüm dünyada heyecanla takip edildi.

SpaceX, ilk insanlı uzay uçuşunu cumartesi günü gerçekleştirmesinin ardından, iki NASA astronotu Crew Dragon kapsülünün içinde 19 saat geçirdiler. Astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, "Endeavor" takma adını verdikleri kapsüldeki görüntülerini paylaştı.

Astronotlar, Endeavor lakaplı kapsülü canlı yayında tanıttı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaşmayı beklerken, özel uzay giysilerini çıkardılar, yer çekimsiz ortamda süzüldüler, gemi kabininden Dünya'ya baktılar ve adeta Crew Dragon kapsülünden bir vlog paylaştılar. Astronotlar, ilk olarak görev sürecini izleyebildikleri ve kontrol edebildikleri dokunmatik ekranları tanıtarak vloglarına(!) başladılar.

Behnken, dokunmatik ekranların arayüz gereksinimlerinin çoğunu gerçekleştirmeye izin verdiğini belirtti. Astronot, "Bazı düğmelerimiz var, ancak birincil arayüz bu ekranlar. Space Shuttle Endeavour ile karşılaştırıldığında çok güzel, yeni, modern kokpiti var." şeklinde konuştu. Behnken ardından yer çekimsiz ortamda süzülmek için astronot koltuklarının altındaki küçük bir bölmeye indi.

Astronotlara yolculuklarında bir oyuncak dinozor eşlik etti

Behnken, "Biraz dar bir alan, ama şimdi sıfır yerçekiminde olduğumuzu gösteren bazı yetenekler sergilemeye çalışacağım." diyerek yan bir şekilde dönüş yaptı. Ayrıca uzay yolculuğuna eşlik eden bir oyuncak dinozor da dikkatlerden kaçmadı. Behnken, "İkimizin de dinozorlara çok ilgili çocuklarımız var ve iki evdeki tüm dinozorları topladık. Tremor apatosaurus en fazla oyu aldı." dedi.

Hurley ve Behnken de uzay aracı Newfoundland sahili üzerinden geçerken kamerayla pencereden dışarı bakmaya çalıştı. Ancak çok karanlık olması nedeniyle sadece kamera ve astronotların yansımaları göründü. Videoda uzay aracının tavanında bulunan ve özel tuvaletler gösterilmedi.

SpaceX astronotlarının Crew Dragon kapsülündeki hayatını gösteren video:

Demo-2 olarak adlandırılan uzay görevi, SpaceX ve NASA arasındaki dokuz yıllık bir ortaklığın sonucu olarak gerçekleşti. Son 9 yıldır ABD sınırları içerisinden uzaya insan gönderilemiyordu ve Crew Dragon, ABD'ye bu anlamda kaybettiği uzay prestijini geri kazandırmayı hedefliyor.