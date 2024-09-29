SpaceX'in Crew-9 görevi resmen başladı. 2 kişiyi taşıyan Dragon kapsülü, dün akşam Falcon 9 roketiyle ISS'e fırlatıldı. Görevin amaçlarından biri de aylardır istasyonda mahsur kalan Starliner mürettebatını geri getirmek.

Butch Wilmore ve Suni Williams isimli 2 astronot, haziranda Boeing Starliner ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmişti. Ancak araçta yaşanan helyum sızıntısı ve iticilerde sıkıntılar gibi sorunlar, ikilinin ISS’te mahsur kalmasına neden oldu. Öyle ki 8 günlüğüne giden astronotlar, hâlâ ISS’teler. Starliner ise güvenlik nedeniyle mürettebatsız bir şekilde Dünya’ya indirildi.

Wilmore ve Williams’ın, Şubat 2025’te SpaceX’in Crew-9 görevi kapsamında Dragon kapsülüyle dönmesi bekleniyordu. Dün, bu amacı taşıyan Crew-9 resmen başladı.

Crew-9 görevi kapsamında 2 astronot ISS’e gönderildi

Crew Dragon, Florida’da bulunan Cape Carnaval Uzay Üssü’nden Dün akşam TSİ 20.17 sularında Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatıldı. Fırlatma, ABD’yi vuran Helene Kasırgası nedeniyle birden fazla kez ertelendi ancak nihayetinde başarıyla gerçekleştirildi.

Araçla birlikte NASA astronotu Nick Hague ve Rus Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov ISS’e gönderildi. Normalde Dragon kapsülünün iki kişiyle gönderilmesi alışılmış bir durum değil. Hep 4 kişilik görevlerde kullanılıyor. Ancak Crew-9 bir istisna. Çünkü görevin amaçlarından biri ISS’te mahsur kalan Starliner mürettebatı Butch Wilmore ile Suni Williams’ı evlerine geri getirmek. Yani diğer 2 koltuk onlar için ayrıldı.

Hague, Gorbunov, Wilmore ve Williams’tan oluşacak Crew-9 mürettebatının şubat içinde geri dönmesi planlanıyor.