Boeing'in Starliner aracında yaşanan sorunlar nedeniyle 8 günlüğüne gittikleri görevde 2025'e kadar ISS'te mahsur kalan astronotlar, açıklamalarda bulundu. İkili, istasyonda yaşama alışma, Boeing'e karşı hisleri ve diğer konular hakkında konuştu.

Boeing’in Starliner aracı, haziran ayında ilk uçuşunu gerçekleştirerek Butch Wilmore ve Suni Williams’ı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) götürmüştük. Ancak araçta yaşanan sorunlar, 8 günlüğüne istasyona gelen mürettebatın aylarca burada mahsur kalmasına neden oldu. Bu sorunlar, iticilerde problem ve helyum sızıntısı gibi şeylerdi.

NASA, aldığı bir kararla sorun yaşayan Starliner aracını geçtiğimiz hafta mürettebatsız şekilde Dünya’ya geri getirdi. Astronotların ise Şubat 2025’te SpaceX’in Crew-9 göreviyle eve dönecekleri aktarıldı. Bu da 7 aya yakın süre ISS’te kalacaklarını gösterdi. Starliner görevi hakkındaki tartışmalar sürerken Wilmore ve Williams’tan açıklama geldi. İki astronot, yaşananlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Astronotlar, aylarca ISS’te mahsur kaldıkları için mutsuz değiller

ISS üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Starliner mürettebatı, artık ISS’teki astronotlara tamamen “dahil” olduklarını ifade ettiler. Boeing’e karşı bir hayal kırıklıkları olup olmadığı sorusuna ise “Kesinlikle hayır.” cevabını verdiler. Yani bu açıklamaya göre şirketin sorun yaşayan ve aylarca istasyonda mahsur kalmalarına neden olan Starliner aracıyla ve şirketin kendisiyle bir sorunları yok.

Wilmore, bunun dışında kolay bir operasyon olmadığını ve NASA’nın harika bir iş çıkardığını da ekledi. 61 yaşındaki astronot, uzaya insan göndermenin çok riskli bir iş olduğunu, bu yüzden de işlerin her zaman istendiği gibi gitmeyebileceğini de ekledi.

ISS mürettebatına dahil olmalarıyla ilgili konuşan Williams ise bunun onları zorlamadığını aktardı. 58 yaşındaki astronot, kendisi ve Wilmore’un yıllarca buna hazırlandıklarını aktardı. SpaceX’in Crew-9 göreviyle dönecek olmalarının onları heyecanlandırdığını, bu kadar kısa sürede 2 farklı uzay aracı deneyimlemenin pek kolay bulunmayacak bir fırsat olduğunu da ifade etti.

Açıklamalara göre astronotların ikisi de ISS’te uzun süre kalmalarından dolayı üzgün değiller. Öyle ki Williams, “Uzay benim mutlu olduğum yer.” diyor. Bunun onların “işleri” olduğunu söyleyen astronotlar, “Her gün bu “iş” olarak nitelendirebileceğiniz bir şeyler yapıyorsunuz. Bunları baş aşağı veya yanlamasına yapabilirsiniz. Bu yüzden farklı bir bakış açısı katıyor.” ifadelerini de ekliyorlar. Kısacası aylarca mahsur kalmak onlar için hiç problem değil. Aksine mutlular gibi.