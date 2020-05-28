SpaceX'in İptal Edilen Görevi İçin Yapılan Paylaşımlar

SpaceX’in görevinin son dakikada iptal edilmesinin ardından sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Bizler de sizlere, son derece komik olan bu yorumları derledik.

Normal şartlarda 27 Mayıs gecesinde fırlatılması beklenen SpaceX’in insanlı uçuşu, hava şartlarının kötü olması nedeniyle ertelenmişti. Ülkemizde de ilgiyle takip edilen bu görevin iptal edilmesi ve ülkemizde meteor gözlemlenmesinin ardından pek çok kullanıcı Twitter’dan birbirinden komik tweet atmaya başladı.

Bu süreçte SpaceX’in fırlatma görevini canlı olarak yayınlayan YouTuber Barış Özcan’ın da gündem olduğu pek çok tweet’i sizler için derledik. Türkiye’de uzay, teknoloji gibi konulara olan ilgisiyle bilinen Barış Özcan, anlık olarak 100.000’i geçen izleyicisiyle birlikte bu etkinliği büyük bir ilgiyle bekleniyordu.

SpaceX’in yaptığı son açıklama göre fırlatmanın yeni tarihi 30 Mayıs Cumartesi, saat 22.22 olarak açıklandı. Elbette, değerli YouTuber arkadaşımız Barış Özcan ve bu misyonu bizim gibi ilgiyle takip eden pek çok kişi, erteleme haberinden üzüntü duysa da en sağlıklı şekilde yapılması için gerekli bir durum olduğunun farkında. Yine de sosyal medyada yapılan paylaşımlar, hepimizin yüzünü güldürdü. Hazırsanız, sosyal medyadaki paylaşımlara bakalım.

SpaceX ertelemesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar: