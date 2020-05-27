SpaceX, İlk Kez Uzaya İnsan Gönderiyor [Canlı Yayın]

Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA tarafından yetiştirilen 2 astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Tarihte ilk kez, devletlerden bağımsız özel bir şirketin uzaya insan göndereceği Crew Dragon görevi için canlı yayın başladı.

Bugüne dek uzaya defalarca kez insan gönderildi ancak tüm bu seferler; NASA, ESA, Roscosmos veya JAXA gibi devletlere bağlı resmi uzay ajansları tarafından gerçekleştirildi. Elon Musk’ın kurduğu özel uzay şirketi SpaceX ise 2010’lu yılların başından bu yana devlet kurumlarını kendisine abone yaptı diyebiliriz.

SpaceX’in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketleri, toplamda 3 adet Falcon 9’un yan yana getirilmesiyle oluşan Falcon Heavy roketi; 100 yolcu kapasitesine sahip olacağı söylenen Starship uzay gemisi dışında bir önemli projesi daha var: Crew Dragon. Yakın Dünya yörüngesine insan kontrolünden bağımsız olarak yük taşıyan Falcon 9 roketi, şimdi kıyafetinden kabinine özel olarak tasarlanan Crew Dragon görevi için fırlatma rampasında yerini aldı.

SpaceX görevi, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi:

Uçuşla ilgilenen uzmanlar, kalkışa 17 dakika kala kötü hava durumu nedeniyle uçuşu erteledi. Hava durumu hariç her şeyin çok iyi şekilde gittiğini belirten uçuş ekibi, uçuşun 30 Mayıs Cumartesi saat 10.22'ye ertelendiğini ifade etti. Yapılan açıklamalarda hava durumunun beklenenden çok az daha kötü olduğu belirtildi. Son dakikaya kadar uçuş iptal edilmemiş olsa da karar uçuşun ertelenmesine ilişkin alındı.

SpaceX, uzaya insan gönderen ilk özel şirket olacak:

Yuri Gagarin’in uzaya çıkan ilk insan olduğu tarihten bu yana uzaya giden herkes, devletler tarafından gönderildi. SpaceX'inse bugüne kadar geliştirdiği teknolojiler; uyduları ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için gereken cansız yükleri taşımak üzereydi. Şimdiye kadar hep cansız yüklerin yer aldığı Falcon 9’un tepe noktasında ilk kez içinde 2 astronotun bulunduğu Dragon kapsülü bulunuyor.

NASA astronotları Douglas Hurley ve Bob Behnken, hazırlıkları tamamlamak için son 1 haftadır Kennedy Uzay Merkezi’ndeler. SpaceX’in geliştirdiği Dragon kapsülü içinde yine SpaceX’in geliştirdiği özel kıyafetleri ilk kez giyecek iki astronot, tarihte bir özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlar olacaklar.

SpaceX Crew Dragon Demo-2 görevinin satır başları:

Dragon kapsülünün yolcu kapasitesi 7 olsa da Demo-2 görevi; 2 astronot ile gerçek zamanlı bir test şeklinde yapılacak.

şeklinde yapılacak. Üzerinde küçük roketler bulunan Dragon kapsülü , uzaya Falcon 9 roketinden ayrılarak kendisini ISS'ye yönlendirecek.

, uzaya Falcon 9 roketinden ayrılarak kendisini ISS'ye yönlendirecek. ISS'ye ulaşan Dragon kapsülü, otonom olarak istasyona kilitlenecek, astronotlar testler yapmaya başlayacak.

Dragon kapsülünün içinde astronotlar kontrolleri düğmelerle değil, tamamen dokunmatik ekranlarla gerçekleştirecekler.

gerçekleştirecekler. Astronot Douglas Hurley daha önce 28 gün 11 saat , astronot Bob Behnken 29 gün 12 saat uzayda görev yaptı. Yani her iki isim de yeteri kadar tecrübeye sahip.

, astronot Bob Behnken uzayda görev yaptı. Yani her iki isim de yeteri kadar tecrübeye sahip. Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünü uzaya fırlatacak olan Falcon 9 roketi, tamamen otonom sistemlere sahip. Kendi kendine Atlas Okyanusu üzerindeki yüzen SpaceX istasyonuna dönecek.

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NASA 2011’den bu yana mecburen Rusya’nın geliştirdiği Soyuz roketlerini kullanıyor. Crew Dragon’un bir diğer amacı NASA’yı Rusya’ya milyonlarca dolar ödeme yapmaktan kurtarmak.

kullanıyor. Crew Dragon’un bir diğer amacı NASA’yı Rusya’ya milyonlarca dolar ödeme yapmaktan kurtarmak. Son 9 yıldır ABD sınırları içerisinden uzaya insan gönderilemiyor. Crew Dragon, bu anlamda uzun süre sonra ABD'ye kaybettiği uzay prestijini kazandırmayı hedefliyor.

hedefliyor. Ayrıca tarihte ilk kez bir özel şirket uzaya insan göndermiş olacak.

SpaceX’in özel kıyafetleri, astronotları nasıl koruyacak?

Bugüne kadar görmeye alıştığımız astronot kıyafetlerinden epey farklı olan yeni tulumlar, daha sade bir tasarıma sahip ancak bu sade ve hafif görünümün ardında süper kahraman kostümlerinden farksız teknolojiler yatıyor. Kasklar her astronotun baş ölçülerine uygun olarak 3 boyutlu yazıcılarla basılıyor. Elbette yüksek sıcaklık ve soğuğa, ekstrem koşullara dayanıklı oldukları da söyleniyor.

Kostümler hakkındaki bir diğer ilginç detaysa tasarımcısı. Batman, X-Men ve Thor filmleri için kahramanların kostümlerini tasarlayan Jose Fernandez, yeni astronot kıyafetleri için SpaceX ile birlikte çalıştı.

Astronotlar dünyaya nasıl dönecek?

SpaceX’in planlarına göre Dragon kapsülü ISS'ye kilitlendikten sonra astronotlar, kapsülün yeterliliği için birkaç test yapacaklar.

Ardından Dragon kapsülü dünyaya dönüş için istasyondan ayrılacak ve uzay boşluğundan hesaplanan şekilde yeryüzüne doğru süzülecek.

Bu sırada kapsülün üzerindeki roketler kullanılacak.

Üzerindeki paraşüt açılarak Atlas Okyanusu’na iniş yapılacak.

SpaceX’in Go Navigator isimli gemisi; ekibi ve Dragon kapsülünü alarak karaya götürecek.

SpaceX Crew Dragon Demo-2 görevi CANLI YAYIN: