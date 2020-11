SpaceX, GPS III Uydusunu Başarıyla Yörüngeye Götürdü

Son günlerde oldukça yoğun olan SpaceX, bir başka başarılı görev daha gerçekleştirdi. Firma, GPS III uydusunu yörüngeye başarıyla taşıdı.

Uzay havacılık alanındaki ilk özel şirketlerden biri olan SpaceX, son dönemde oldukça yoğun çalışıyor. StarLink uydularını ve daha pek çok başka ekipmanı atmosfere taşıyan firma, hava koşulları ve teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenen kalkışların da eklenmesiyle oldukça yoğun bir takvime girmiş durumda.

5 Kasım’da firma başarılı bir görev daha gerçekleştirdi ve GPS III Uzay Aracı 04’ü yörüngeye götürmeyi başardı. Bu görevde de şirketin yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9 görev aldı. Fırlatma Florida’dan gerçekleştirildi.

Roket başarıyla geri döndü

Falcon 9 roketi, GPS III uydusunu yörüngeye kadar götürdükten sonra okyanusa iniş yaptı. SpaceX’in Of Course I Still Love You adlı gemisi tarafından yakalanan roket, firmanın tesislerine geri götürüldü.

Bu görevle birlikte SpaceX, ABD’nin yeni kurulan Uzay Kuvvetleri için ikinci defa göreve çıkmış oldu. Daha önce de Haziran ayında Uzay Kuvvetleri ve SpaceX birlikte çalışmıştı. İki taraf arasındaki anlaşma gereğince SpaceX önümüzdeki beş yıllık dönemde de GPS uydularını yörüngeye taşımaktan sorumlu olacak.

Yörüngede yerini alan GPS III sayesinde daha önceki modellerden daha iyi olarak coğrafi konum belirlenebilecek. Ayrıca bu uydu daha gelişmiş koruma sistemlerine de sahip olacak. GPS sistemlerinin özellikle engelleme ya da sızma gibi tehditlere karşı korumalı olması, hem askeri hem de sivil amaçlarla GPS kullananlar için büyük önem taşıyor.

SpaceX takvime yetişmeye çalışıyor

SpaceX, son dönemde birbiri ardında kalkışlar gerçekleştirmeye başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kalan firma, Starlink projesinin de ilerlemesiyle birlikte hemen her hafta yeni bir kalkış gerçekleştirmeye başladı.

Starlink şu anda ABD’de bazı bölgelerde uydu üzerinden genişbant internet hizmeti vermeye başlamış durumda. Kendi uydularını atmosfere taşımak dışında çeşitli firmalara da hizmet veren SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na da ekipman taşımıştı.