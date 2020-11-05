Elon Musk, Starlink’in Avrupa’ya Geleceği Tarihi Açıkladı

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, uzaya yerleştirilen uydular üzerinden internet hizmeti sunacağı Starlink projesinin şubat / mart aylarında Avrupa’da son aşamaya ulaşabileceğini söyledi.

SpaceX’in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve her ay yüzlerce uyduyu uzaya göndererek Dünya’nın etrafını sarmayı planladığı Starlink projesinde önemli adımlar atılmaya devam ediyor. İlk başta ABD’de başlayacak ve sonrasında adım adım tüm dünyada hizmete başlayacak Starlink projesinde şu ana kadar 800’den fazla uydu uzaya gönderildi.

Şirketin CEO’su Elon Musk ise ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir merakla takip edilen uzaydan internet hizmeti veren Starlink’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bir Twitter kullanıcısının “Starlink, ABD dışında ne zaman kullanılmaya başlayacak?” sorusuna yanıt veren Musk, “Ülkelerin onayını aldıktan hemen sonra” dedi. Avrupa Birliği çapında bir onay sistemi olmadığını, her ülkenin kendi içinde onay vermesi gerektiğini söyleyen Musk, Avrupa’da son aşamaya ulaşmanın şubat / mart aylarını bulabileceğini söyledi.

ABD’de beta süreci devam ediyor

Kısa süre önce erken beta aşamasına geçen Starlink projesi, 150 Mbit gibi hızlara ulaşmayı başarmıştı. Ülkemiz gibi internet hizmetinin bazı bölgelerde sorunlu olduğu ülkelerde ise bu inanılmaz hızlar Starlink projesine karşı heyecan oluşmasına neden oluyor. Uzaydaki uydular üzerinden bağlantı sağlandığı için hemen hemen her noktadan sorunsuz erişim sunması beklenen projenin 2021 içinde ülkemizde de hizmete başlaması bekleniyor. Elbette şu anda beta çalışmaları gerçekleşen uyduların daha fazla kullanıcı olduğunda nasıl bir hizmet sunacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Starlink hizmetini hangi ülkeler alacak?

Elon Musk’ın yaptığı açıklamaya göre ABD’deki beta çalışmaları tamamlandıktan sonra Starlink’e erişim sağlayacak ilk ülkeler Kanada ve Norveç olacak. Hindistan’da 2021’in ortalarında hizmet vermeyi planladıklarını söyleyen Musk, Türkiye hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yaptığı açıklamalar var.

Türkiye Starlink hizmeti alacak mı?

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Starlink projesiyle ilgili umut verecek açıklamalar yaptı. Sayan, “Biz Elon Musk’ın Starlink projesini çok yakından takip ediyoruz. Mikro uydu dediğimiz bu proje, esasında geniş bant interneti, uydular aracılığıyla vermeyi sağlayacak bir teknoloji. Bizim şu anki uydularımız da ağırlıklı olarak; öncelikle yayıncılık, ikinci olarak da İnternet erişimi için kullanılmakta. Biz de benzer şekilde gerek Starlink’in gerek diğer uydu projelerinin etkilerini şu anda gözlemliyoruz. Onlarla iş birliği içerisinde neler yapabiliriz, biz Türkiye olarak bu tür daha küçük uydularla daha alçak yörüngedeki uydularla bu hizmeti nasıl verebiliriz… Biliyorsunuz uzayda da bizim bir egemenlik sahamız var. Türksat bizim bu anlamda görevlendirdiğimiz kuruluşumuz ve uzaydaki egemenlik haklarımızı da adeta savunmakta. Bu manada biz, onlarla birlikte iş birliği imkanlarına bakarken kendimiz bu tür uydu projelerinde neler yapabiliriz araştırıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki yıllarda SpaceX ile ortak bir çalışma sonucunda kendi uydu internet hizmetini üretir miyiz bilinmez, ancak bu konuda bazı çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bebek adımlarını başarıyla atan Starlink projesinin, önümüzdeki aylarda çok daha fazla uyduyla geniş bir kapsama alanına geçeceği düşünülüyor. Ayrıca Avrupa’ya şubat aylarında gelecek Starlink’in bizi de kapsayacağı hakkında bir açıklama yok, ancak coğrafi yakınlık ve Musk ile Türkiye olarak iyi ilişkilere sahip olduğumuz düşünüldüğünde önümüzdeki sene Starlink hizmeti almaya başlayacağımızı öngörebiliriz.