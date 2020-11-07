SpaceX'in Crew Dragon Resilience Aracı Fırlatılmaya Hazır

Elon Musk'ın CEO'luğunu üstlendiği ABD merkezli özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Crew Dragon Resilience uzay aracı, fırlatılacağı bölgeye taşındı. Planlarda herhangi bir sorun çıkmazsa araç, 14 Kasım tarihinde Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatılacak.

ABD merkezli özel uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, astronotları yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacağı tarihi Crew-1 görevi için hazırlıklarına devam ediyor. Görev için kullanılacak olan Crew Dragon "Resillience" adındaki uzay aracının önümüzdeki günlerde astronotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılması bekleniyor.

Bu hafta başlarında Kennedy Uzay Merkezi'ndeki hangara teslim edilen uzay aracı, önümüzdeki günlerde Falcon 9 roketine bağlanacak. Planlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ticari mürettebat kapsülünün, 14 Kasım günü dört astronotla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak.

Crew Dragon "Resillience", fırlatılmak üzere Kennedy Uzay Merkezi'ne taşındı:

Crew-1 görevi, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracının bu yılın başlarında NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i 64 günlük test süreci kapsamında uzay istasyonuna taşımasının ardından şirketin ilk operasyonel uçuşu olacak.

Kapsülün "Resillience" takma adı, Binbaşı Mike Hopkins tarafından seçildi. Hopkins, bu görevin birlikte çalışıldığında nelerin mümkün olduğu konusunda herkese ilham vereceğini umduğunu söyledi ve "Resillience" takma adının tanımının stres zamanında iyi işleyiş veya olumsuz olayların üstesinden gelmek anlamına geldiğinin altını çizdi.

NASA ve SpaceX, ilk etapta dört astronotu yörüngeye taşıyacak Crew-1 görevinin eylül ayında düzenleneceğini duyurmuş ancak görev 31 Ekim tarihine ertelenmişti. ABD'den üç ve Japonya'dan bir astronotu taşıyacak ve altı ay sürecek görev, son olarak geçtiğimiz ay tekrardan ertelenerek 14 Kasım tarihinde karar kılınmıştı.

NASA, yapılan son ertelemeye gerekçe olarak Falcon 9 roketinin birinci seviye motoru gaz jeneratörlerindeki sorunları çözmek için ilave süreye ihtiyaç duyduklarını göstermişti.