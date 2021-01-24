SpaceX'in ASELSAN Uydusunu Taşıyan Roketi İniş Yaptı

SpaceX'in geçtiğimiz günlerde fırlatılması planlanan ancak daha sonra kalkışı ertelenen roketi bu defa havalandı. Roketin inişi başarıyla tamamlandı.

SpaceX, bir paylaşımlı uydu taşıma görevini başarıyla tamamladı. Aralarında ASELSAN uydusunun da yer aldığı 143 küçük uydu, firmanın daha önce de kullanılmış roketlerinden biriyle yörüngeye fırlatıldı.

Böylece SpaceX bir de rekor kırmayı başarmış oldu. ABD'li firma, tek fırlatmada en yüksek sayıda uydu taşıyan firma ünvanını ele geçirdi. Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından roket denizdeki uydu gemiye indi.

İki aşamalı roket

İki aşamalı Falcon 9 roketi, 24 Ocak'ta havalandı. Fırlatma, ABD'de Kaliforniya'da bulunan Cape Canaveral Space Force İstasyonu'ndan gerçekleştirildi. SpaceX'in ilk tamamen ortak fırlatmaya ayırdığı ilk kalkışı olan bu göreve Transporter-1 adı verildi.

Paylaşımlı yolculuk hizmetinin kozmik ölçekli bu versiyonunda SpaceX, kendi Starlink uydularından da 10 adedini atmosfere götürdü. 143 adet uyduyu adeta taşlardan bir kuşak gibi gökyüzüne yayan roket, daha sonra gezegenimize döndü.

Bu görev firmanın bu yıl yaptığı üçüncü, bu hafta içinde ise yaptığı ikinci fırlatma olarak kayıtlara geçti. Çarşamba günü de bir başka Falcon 9 roketi ile Starlink uyduları yörüngeye gönderilmişti. O görevde kullanılan roket de 8. defa kullanılan ilk uzay aracı olmuştu.

Hava durumu nedeniyle ertelenmişti

Rekor sayıda uydu taşınan bu görev aslında Cumartesi günü gerçekleştirilecekti ancak fırlatma alanında hava durumunun kötü olması nedeniyle görev ertelenmişti. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte fırlatma bugün gerçekleştirildi.

Görevde kullanılan roket de firmanın oldukça sık kullandığı araçlardan biri. Daha önce astronotların taşınmasında da kullanılan roketin üzerinde de NASA sembolü yer alıyordu. Fırlatma sonrası gemiyle yakalanan roketin taşıdığı yükler arasında da ASELSAN uydusu, Güney Kore askeri uydusu ve başka kurumların araçları yer alıyordu.