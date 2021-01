SpaceX, TURKSAT 5A Uydusunu Uzaya Fırlattı

Uzay taşımacılık şirketi SpaceX, bu gece Türkiye için çok önemli bir kargoyu uzaya taşıdı. Türkiye'nin haberleşme uydusu TURKSAT 5A, Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Türkiye'nin Airbus ortaklığıyla geliştirilen yeni haberleşme uydusu TURKSAT 5A, SpaceX'in Falcon 9 Blcok 5 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya gönderildi. Türkiye'nin uzaydaki yeni gücü olacak TURKSAT 5A, şu anda planlara uygun bir şekilde yörüngede hareket ediyor. SpaceX'in 3.500 kg'lık uyduyu fırlatmak için kullandığı Falcon 9 roketi de herhangi bir sorun yaşamadan denizde yer alan drone gemisi Just Read the Instruction'a iniş yaptı.

Turksat 5A görevinin kalkış anına ulaşamıyorsanız, buraya tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

TURKSAT 5A fırlatılışı, 2021'in ilk yörünge görevi

SpaceX, fırlatma olmadan önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda havanın yüzde 70 olumlu olduğunu söylemişti. Bu olumlu havaya rağmen 45 dakikalık bir erteleme alan fırlatma görevi, Türkiye saatiyle 5.15’te başladı. Bu başarılı fırlatma görevi, SpaceX'in 2021'deki ilk görevi olacak. Ayrıca bu görev, 2021'in ilk yörüngeye yerleştirme görevi olarak dikkat çekiyor.

Turksat 5A görevinde kullanılan Falcon 9 roketinin iniş anına ulaşamıyorsanız, buraya tıklayarak ilgili videoya izleyebilirsiniz.

TURKSAT 5A, 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete girecek

Dün, fırlatılış gerçekleşmeden önce, uzun süredir geliştirilen ve Türkiye'ye onlarca yıl hizmet vermesi beklenen TURKSAT 5A ile ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete gireceğini söyledi. TURKSAT 5A'nın ülkemizin beşinci uydusu olacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bu uydunun 30 yıl boyunca hizmet vereceğini ve Türkiye'yi uzayda daha güçlü bir konuma getireceğini söyledi.