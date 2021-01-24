Herkes Doğduğu Şehirde Yaşarsa Nüfus Dağılımı Nasıl Olur?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, ülkemizdeki tüm vatandaşların doğdukları şehirde yaşamaları durumunda illere göre nüfus dağılımı ve en kalabalık iller tablosu bambaşka olacaktı.

Ülkemizde günümüzde nüfus büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda ve bunun sebebi de bilindiği üzere diğer kentlerden yaşanan göçler. Bu durumun İstanbul gibi büyük şehirlerde sebep olduğu bazı problemler de var ve bu konu da uzunca üzerinde konuşulacak kadar derin. Ancak bu yazıda farklı bir soruya cevap bulacağız; herkes doğduğu şehirde yaşasaydı acaba illerin nüfus durumları nasıl olurdu?

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, bu sorunun cevabı oldukça ilgi çekici. Çünkü nüfusu en kalabalık olan iller listesi böyle bir senaryoda şimdikinden epey farklı. Gelin birlikte herkesin memleketinde yaşama kararı aldığı garip bir senaryoda hangi illerin en kalabalık iller olacağına bakalım.

İlk sırada Şanlıurfa var;

TÜİK verileri, bu senaryoda en kalabalık ilin 2 milyon 839 bin 823'lük nüfusu ile Şanlıurfa olacağını gösteriyor. İkinci en kalabalık şehir ise 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya. Listenin ilk iki sırasında olmaması sebebiyle 'Eee nerede?' diye aradığımız mega kentimiz İstanbul ise 2 milyon 558 bin 75 kişilik nüfusu ile üçüncü sırada.

Listede en kalabalık ilk 10 ilin diğer üyeleri ise şu şekilde devam ediyor; 2 milyon 294 bin 58 kişi ile Diyarbakır dördüncü, 2 milyon 16 bin 454 kişi ile Ankara beşinci,1 milyon 976 bin 581 kişilik nüfusu ile İzmir altıncı, 1 milyon 976 bin 178 kişi ile Samsun yedinci, 1 milyon 950 bin 281 Sivas sekizinci, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu ve Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi onuncu.