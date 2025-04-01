SpaceX, ilk kez insan taşıyan bir uzay aracını hem Kuzey hem de Güney Kutbu üzerinden geçen bir yörüngeye yerleştirdi.

SpaceX, ilk kez insanları hem Kuzey hem de Güney Kutbu’nun üzerinden geçen bir yörüngeye gönderdi. Bu özel yolculuk sayesinde kutuplar uzaydan bakıldığında nasıl görünüyor sorusu da cevap bulmuş oldu.

ABD’li uzay şirketi SpaceX, Pazartesi gecesi Florida’dan fırlattığı roketle ilk kez insanlı bir aracı kutup yörüngesine gönderdi. Fram2 adı verilen bu yolculukta, dört kişilik ekip Dragon kapsülüyle Dünya’nın etrafında, yaklaşık 430 kilometre yüksekte turluyor.

Kutup yörüngesine çıkan ilk insanlı görev

Yörünge, uzay aracının Dünya’nın hem kuzey hem de güney kutuplarının üzerinden geçmesine olanak tanıyor. Görevin finansmanını, kripto para ve blokzincir yatırımlarıyla tanınan Chun Wang üstlendi. Wang, bu yolculuk için üç kişilik bir ekip oluşturduğunu açıkladı. 2023 yılında Malta vatandaşlığına geçtiğini belirten yatırımcı, uzay giysisinde Malta bayrağına da yer verdi.

Bilim insanları, bu tür yörüngelerin halihazırda hava durumu takibi, haritalama ve keşif amacıyla kullanılan uydular tarafından sıkça tercih edildiğini belirtti. Bu nedenle görev, bilimsel açıdan önemli bir yenilik olarak değerlendirilmedi. Ancak insanlı bir uçuş olması nedeniyle dikkat çekici bir gelişme olarak kayda geçti. Fram2 ekibi, görevle birlikte insanlı uzay uçuşlarında yeni fırsatların doğabileceğini ve kutup bölgelerine ilişkin daha fazla veri toplanabileceğini ifade etti.