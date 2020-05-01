SpaceX, İnsanlı Uçuştan Önce Bir Test Videosu Yayınladı

Yıllar süren detaylı hazırlıkların ardından SpaceX’in 27 Mayıs tarihinde uzay endüstrisi adına oldukça önemli bir adım atacağı biliniyor. Çok uzun zamandır beklenen mürettebatlı görev için geri sayım başlamış durumdayken şirket bugün YouTube üzerinden paylaştığı bir videoyla 19 Ocak’taki acil kaçış sistemi test uçuşunu gözler önüne serdi.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ve CEO’luk görevini yürüttüğü Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, çok önemli bir görev için hazırlanıyor. 27 Mayıs’ta başlaması planlanan insanlı uçuş görevi için şirket gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yıllar süren bekleyişin ardından ilk insanlı uçuş olması planlanan bu hareket için herkes çok heyecanlı. Görevde kullanılacak olan Crew Dragon isimli aracın son testleri de büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Çok uzun sürmemesi beklenen yolculuğun, astronotların ISS’de bir süre kalıp geri dönmesiyle sona ermesi planlanıyor. Taşımacılık için pek çok görevde kullanılan Crew Dragon’un ilk insanlı görevi olacak bu fırlatma pek çok açıdan önem taşıyor. Bunun bilincinde olan şirket de çalışmaları olabildiğince açık yapmakta oldukça kararlı görünüyor.

Son insansız test uçuşunu gösteren video yayınlandı:

En son 19 Ocak tarihinde insansız olarak uçtuğu bilinen Crew Dragon’un uçuşunun bir özeti olan video, bugün SpaceX tarafından resmi YouTube kanalında yayınlandı. Kısa sürede oldukça ilgi görüp yüksek izlenme sayılarına ulaşan video pek çok yorum da aldı. Uçuş kontrolü aşamasını da içinde barındıran görüntüler, astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley’in teste nasıl dâhil olduğunu gösterdi. Çeşitli güvenlik adımları, acil durumlarda olması gereken birçok şey gibi detayların anlatıldığı video roketin sistemlerini tanıtan nadir görüntülerden bir tanesi.

Video gösteriyor ki SpaceX, bu zamana kadar pek çok görevi layıkıyla yerine getiren Crew Dragon’a çok güveniyor ve bu görevin ardından donanımını insanlı görevler açısından da kanıtlamayı hedefliyor. Bu anlamda yüzlerce testten geçen Crew Dragon’un şimdilik görevin ertelenmesini gerektirecek bir problemle karşı karşıya kalmadığı da çok açık. Bu önemli görevin zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.