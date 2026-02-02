Tümü Webekno
SpaceX, Uzaya 1 Milyon Uydu Gönderip Devasa Bir Veri Merkezi Ağı Kurmak İstiyor!

SpaceX, ABD'de bir başvuru yaparak yörüngeye 1 milyon güneş enerjisiyle çalışan veri merkezi göndermeyi istediğini açıkladı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzün en önemli teknolojisi olan yapay zekânın geliştirilmesi için veri merkezlerinin önemi çok büyük. Bu yüzden de birçok şirket veri merkezi inşa etmeye çalışıyor. Ancak çevreye olan zararları, RAM krizi gibi sonuçlar oluşturmaları nedeniyle veri merkezlerine yönelik eleştiriler de bir hayli fazla.

Şimdi ise Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in veri merkezleriyle ilgili çok farklı bir planı olduğu ortaya çıktı. Şirket, ABD Federal İletişim Kuruluna (FCC) yaptığı başvuruda yörüngeye veri merkezi kurmak için izin istedi.

SpaceX, uzaya 1 milyon veri merkezi kurmak istiyor

SpaceX’in yaptığı başvuruya göre şirket, yörüngeye 1 milyon uyduyla veri merkezi kurmak istiyor. Evet, yanlış okumadınız. Toplamda 1 milyon adet veri merkezinin fırlatılıp uzaya yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Uzay devi, bunun karasal merkezlere göre daha ucuz ve çevre dostu bir alternatif olduğunu iddia ediyor.

1 milyon uydu kulağa pek gerçekçi gelmiyor. FCC’nin de bu kadar yüksek miktarda uyduya sahip bir takımyıldızına onay vermesinin pek olası olmadığını söyleyebiliriz. Yani gerçeğe dönüşme ihtimali biraz düşük.

Yine de ilginç bir strateji olduğunuz söylemek yanlış olmaz. Başvuruya göre şirket, kulağa bilim kurgu filminden fırlamış gibi gelen bu veri merkezi ağının güneş enerjisiyle çalışmasını istiyor. Açıklamada ise yine bilim kurgu gibi ifadelere yer verilmiş ve şöyle nitelendirilmiş: “Güneş’in tüm gücünden yararlanabilen, Kardashev II seviyesinde bir medeniyet olma yolunda atılan ilk adım.”

NASA, 54 yıl sonra ilk kez Ay'a astronot göndereceği tarihi açıkladı NASA, 54 yıl sonra ilk kez Ay'a astronot göndereceği tarihi açıkladı

Bu tarz bir ağın uzay enkazlarını da ciddi artırabileceğiniz ekleyelim. Avrupa Uzay Ajansı’na göre şu anda uzayda 15 bin adet insan yapımı nesne var. Bunların zaten 9 binden fazlası SpaceX’in Starlink uyduları. Binlerce uzay enkazı da yörüngede dolaşıyor ve tehlike arz ediyor. 1 milyon uydu eklemek gerçekten korkunç bir durum oluşturabilir.

