Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX ile Grok'u Geliştiren xAI Resmen Birleşti

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yine Musk'ın şirketi olan yapay zekâ girişimi xAI'ı bünyesine kattı.

Elon Musk, farklı alanlardan birçok şirketin yöneticisi konumundaydı. Şimdi ise Musk’ın 2 şirketinin resmen birleştiği açıklandı. Dünyanın en büyük uzay şirketi olan SpaceX ile Grok’u geliştiren yapay zekâ girişimi xAI’ın birleştiği duyuruldu. Geçen hafta 2 milyar dolar yatırım haberleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise resmen birleştikleri açıklandı.

SpaceX’in CEO’su konumunda bulunan Musk, firmanın web sitesi üzerinden bir açıklama yaparak birleşimi duyurdu. Birleşimin ardından toplam değerlerinin 1,25 trilyon dolar civarlarına çıktığı düşünülüyor.

Uzaya veri merkezleri kurmak için atılan bir adım

Dün ortaya çıkan haberlerde SpaceX’in yörüngeye 1 milyon veri merkezi kurmak için FCC’den izin almaya çalıştığını görmüştük. Musk’ın xAI birleşimi duyurusunda ise bu birleşimin temel hedefinin veri merkezleri olduğunu belirtti. Yani uzaya veri merkezi kurmak için SpaceX ile xAI birleşmesi yaşandı. SpaceX, uzaya veri merkezi kurmanın daha çevreci ve ucuz bir yöntem olacağını düşünüyor.

Elon Musk’ın daha önce de bu tarz birleşmelere gittiğini görmüştük. Örneğin xAI, geçen yıl X olarak bildiğimiz sosyal medya platformunu bünyesine katmıştı. Şimdi ise bu şirket SpaceX’e katılmış oldu. xAI’ın aylık en az 1 milyar dolar harcadığına dair söylentiler vardı. Bu tarz finansal zorlukların SpaceX’in nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.