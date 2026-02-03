Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Paen'da çanta indirimleri Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX ile Grok'u Geliştiren xAI Resmen Birleşti

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yine Musk'ın şirketi olan yapay zekâ girişimi xAI'ı bünyesine kattı.

Elon Musk'ın Uzay Şirketi SpaceX ile Grok'u Geliştiren xAI Resmen Birleşti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk, farklı alanlardan birçok şirketin yöneticisi konumundaydı. Şimdi ise Musk’ın 2 şirketinin resmen birleştiği açıklandı. Dünyanın en büyük uzay şirketi olan SpaceX ile Grok’u geliştiren yapay zekâ girişimi xAI’ın birleştiği duyuruldu. Geçen hafta 2 milyar dolar yatırım haberleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise resmen birleştikleri açıklandı.

SpaceX’in CEO’su konumunda bulunan Musk, firmanın web sitesi üzerinden bir açıklama yaparak birleşimi duyurdu. Birleşimin ardından toplam değerlerinin 1,25 trilyon dolar civarlarına çıktığı düşünülüyor.

Uzaya veri merkezleri kurmak için atılan bir adım

rk

Dün ortaya çıkan haberlerde SpaceX’in yörüngeye 1 milyon veri merkezi kurmak için FCC’den izin almaya çalıştığını görmüştük. Musk’ın xAI birleşimi duyurusunda ise bu birleşimin temel hedefinin veri merkezleri olduğunu belirtti. Yani uzaya veri merkezi kurmak için SpaceX ile xAI birleşmesi yaşandı. SpaceX, uzaya veri merkezi kurmanın daha çevreci ve ucuz bir yöntem olacağını düşünüyor.

Elon Musk’ın daha önce de bu tarz birleşmelere gittiğini görmüştük. Örneğin xAI, geçen yıl X olarak bildiğimiz sosyal medya platformunu bünyesine katmıştı. Şimdi ise bu şirket SpaceX’e katılmış oldu. xAI’ın aylık en az 1 milyar dolar harcadığına dair söylentiler vardı. Bu tarz finansal zorlukların SpaceX’in nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.

SpaceX, Uzaya 1 Milyon Uydu Gönderip Devasa Bir Veri Merkezi Ağı Kurmak İstiyor! SpaceX, Uzaya 1 Milyon Uydu Gönderip Devasa Bir Veri Merkezi Ağı Kurmak İstiyor!
Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

Togg Almayan Pişman Olacak: %0 Faizli 750 Bin TL Kredi Duyuruldu

Togg Almayan Pişman Olacak: %0 Faizli 750 Bin TL Kredi Duyuruldu

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim