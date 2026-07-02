SpaceX'in yatırımcılarına bir yapay zekâ cihazı prototipi sergilediği iddia edildi. Elon Musk'tan konu hakkında açıklama geldi.

Yakın zamanda halka arz olan SpaceX, dünyanın en büyük uzay şirketlerinden biri konumunda. Elon Musk yönetimindeki firma, aynı zamanda yapay zekâ alanında da faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise The Wall Street Journal’dan ortaya çok büyük bir iddia atıldı.

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WSJ’nin iddiasına göre SpaceX, yakın zamanda yatırımcılarına elde kullanılabilen bir yapay zekâ cihazının prototipini gösterdi. Bu da firmanın yepyeni bir ürünle karşımıza çıkabileceğinin sinyallerini verdi. Ancak Elon Musk’tan gelen açıklama çok da heyecanlanmamak gerektiğini gösterdi.

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Elon Musk, iddiayı yalanladı

WSJ’nin iddiasına göre SpaceX’in gösterdiği cihaz elde kullanılabilen bir iPhone’dan çok daha ince ve şık bir üründü. Firmanın halka arz öncesinde yatırımcılara ve paydaşlarına sergilediği ve çok erken aşamalarında bir cihaz olduğu da eklenmiş. Hatta tasarımın bu yüzden değişebileceği de belirtilmiş.

Bir dokunmatik telefon ve Rabbit R1 arasında bir cihaz olacağı tahmini yapılan ürün hakkında kısa süre sonra Elon Musk’tan bir açıklama geldi. Musk, haberleri yalanlayarak “tamamen yanlış” ifadesini kullandı. Bu da firmanın gerçekten böyle bir ürün geliştirip geliştirmediği konusunda bizi arada bırakıyor. Geliştiriyorsa Elon Musk gizli tutmaya çalışıyor olabilir. Ancak tamamen uydurma da olabilir. Neler olacağını zamanla göreceğiz.