Speedtest, Artık Akıllı Telefonlarda VPN Hizmeti de Veriyor

Dünyanın en popüler internet hız ölçüm testi platformlarından olan Speedtest, yeni bir özelliği kullanıma sundu. Speedtest'in mobil sürümü, artık hem iOS hem de Android platformlarında VPN hizmeti verebiliyor.

VPN servisleri hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Çünkü VPN servisleri aracılığıyla hem internetteki varlığımızı anonimleştirebiliyor hem de bulunduğumuz ülkede erişimi engellenmiş olan internet sitelerine erişim sağlayabiliyoruz. Şimdiyse dünyanın en popüler internet hıı testi platformlarından bir tanesi olan "Speedtest", kendi VPN hizmetini kullanıcılara sundu.

Speedtest'in verdiği esas hizmet, internet hızlarının ölçümü. İnternet kullanıcıları, bu platform aracılığıyla internetlerinin hızlarını birkaç saniye içerisinde öğrenebiliyorlar. Üstelık Speedtest hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor. Speedtest'in yeni VPN hizmeti ise sadece akıllı telefonlar için geliştirilmiş durumda. Hizmet hem iOS hem de Android platformunda kullanılabiliyor.

Speedtest VPN nasıl kullanılır?

Speedtest uygulamasının VPN hizmeti, şu an için sadece sınırlı bir kapsamda kullanılabiliyor. Çünkü Speedtest, bu özelliği kullanabilmek için ya premium hesap istiyor ya da 2 GB'lık kota getiriyor. 2 GB'lık kotanız dolduğunda, hizmeti kullanmaya devam etmek için gerekli ödemeleri yapmanız gerekiyor.

Speedtest'in VPN hizmetinin benzer uygulamalardan bir farkı yokmuş gibi görünüyor. Ancak Speedtest yetkilileri, bu hizmetin herhangi bir veri toplamadığını ifade ediyorlar.

Speedtest nasıl indirilir?

Speedtest, dünya genelinde kullanılan ve kendisini ispatlamış olan bir internet hız testi uygulaması. Dolayısıyla gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerdeki akıllı telefon kullanıcılarının pek çoğu, bu uygulamayı telefonlarında kullanıyorlar. Eğer sizler de hem Speedtest hem de başka bir VPN uygulaması kullanıyorsanız, artık ikinci bir uygulamaya ihtiyacınız kalmamış demektir. Çünkü Speedtest artık her iki işlevi birden görebilecek bir yapıda.

Eğer Speedtest uygulamasını indirmek isterseniz, hemen aşağıda bulunan bağlantıları kullanılabilir hem internet hızınızı test edebilir hem de Speedtest'in VPN hizmetinden faydalanabilirsiniz.