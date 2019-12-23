Son dönemlerde ciddi bir popülarite kazanan ToTok uygulamasıyla ilgili bir casusluk uyarısı yapıldı. ABD'li istihbarat yetkililerine göre söz konusu anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların verilerini toplayarak Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine aktarıyor.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza çok sayıda mobil uygulama girdi. Bu sayısız mobil uygulamanın bazıları piyasaya sürüldüğü anda bazıları ise ileri bir tarihte büyük bir sıçrama yaparak popüler hale geldi. Söz konusu mobil uygulamalar milyonlarca kez indirildi ve geliştiricilerine çok ciddi paralar kazandırdı.

ToTok ismindeki bir anlık mesajlaşma uygulaması da son dönemlerde popüler hale gelen uygulamalar arasında. Uygulama, milyonlarca kez indirildi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kullanıcılar, bu uygulamadan övgüyle bahsettiler. Ancak ABD'li yetkililer, bu uygulamanın çok da görüldüğü gibi olmadığına, kullanıcıların bu uygulamayı telefonlarından derhal kaldırmaları gerektiğine inanıyorlar.

İlk kez geride bıraktığımız temmuz ayında piyasaya sürülen uygulama, ilk olarak Orta Doğu ülkelerinde popüler oldu. Bölgedeki kullanıcılar, uygulamayı fazlasıyla beğendiler ve bu mobil uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladılar. Uygulama, kasım ayına geldiğimizde dünya çapında bir ün kazandı ve sadece kasım ayında, 600 binden fazla indirme aldı. Ancak ABD'li yetkililere göre uygulama, göründüğü kadar masum değil.

Uygulamanın kodları incelendiğinde de çeşitli çelişkiler karşımıza çıkıyor. Örneğin bu uygulama, sıfırdan geliştirilmemiş. Yazılım uzmanlarına göre geliştirici ekip, bir lisans satın alarak Çin merkezli "YeeCall"ın kaynak kodlarını, ToTok'a uyarlamış. Daha da ilginç olanı ise uygulamanın iOS sürümü, arka planda da sürekli olarak çalışacak şekilde hazırlanmış. Üstelik bu uygulama kullanıcıların hemen her bilgisine erişmek için izne de sahipti.

"ToTok, mesajlaşma değil casusluk uygulaması"

ABD istihbarat yetkilileri tarafından New York Times'a yapılan açıklamalarda, ToTok'un asıl amacının anlık mesajlaşma değil, casusluk olduğu bildiriliyor. Yani bu mobil uygulama, kişisel verilerinizi toplayarak Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine aktarıyor. Üstelik uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan bir anda kaldırılmış olması, uygulamayla ilgili casusluk iddialarını da güçlendiriyor.

Eğer uygulamayı zaten indirdiyseniz, bugüne kadar ele geçirilmiş olabilecek verilerinizle ilgili yapabileceğiniz çok da bir şey yok. Ancak bundan sonrasında korunabilmeniz için uygulamayı telefonunuzdan kaldırmanız gerekiyor. Çünkü bu uygulama, platform mağazalarından kaldırılmış olsa da telefonunuzda yüklü olduğu sürece çalışmaya ve verilerinizi toplamaya devam edecek.